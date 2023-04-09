Начат сбор подписей за сохранение памятников писателям в Риге

Как автор инициативы указан Василий Тюрин. Подписи планируется подать в Рижскую думу, призывая таким образом самоуправление сохранить памятники писателям Латвии.

"Какой бы разнообразной и даже противоречивой она ни была, это наша культура и память. Недопустимо, чтобы политики наращивали свою популярность, борясь с памятниками, вместо того, чтобы организовывать страну и город. (...) Что это за обвинения, которые предъявляют давно умершим, но вечно живущим в книгах нашей литературы авторам?" - сказано в петиции.

Автор поясняет, что инициатива не требует ничего менять, а направлена ​​на защиту и сохранение - "чтобы дума перестала бороться с памятниками всемирно известных писателей".

По мнению автора инициативы, решение Совета Рижской думы по памятникам о демонтаже памятников Андрею Упишу и Анне Саксе является опасным прецедентом, который не должен повторяться. Таким является и решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, хотя о юридической правильности его установки еще можно было бы спорить.

Тюрин считает, что нынешнее решение о демонтаже памятников литераторам не должно выполняться и что памятники нужно оставить в покое.

По его словам, в случае достижения цели петиции, будет положит конец подозрительному "аудиту" культурного наследия, и люди смогут лучше сосредоточиться на решении существующих проблем.