Передача: по делу о Zītari LZ уголовный процесс начат и против советника Пабрикса

На этой неделе Министерство обороны начало переговоры с компанией Zītari LZ о расторжении контракта с Национальными вооруженными силами (NBS). В настоящее время Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружило как минимум два грубых нарушения внутреннего распорядка оборонного ведомства. После почти двухмесячного молчания комментарий программе Nekā personīga также дал командующий NBS Леонид Калниньш.
Калниньш недоволен действиями своих подчиненных, поскольку NBS заключили договор на 220 млн евро, что не соответствовало запланированному бюджету. KNAB также продолжает уголовное расследование в связи с этой закупкой.
Неофициально известно, что в деле фигурирует не только юрисконсульт бывшего министра обороны Артиса Пабрикса Валдис Вернерс, но и советник по вопросам реформы безопасности Айвар Тиеснесис.
В настоящее время выявлено как минимум два грубых нарушения внутреннего распорядка Минобороны. Требования безопасности были нарушены, и в договор было разрешено внести сумму, не предусмотренную бюджетом. Доставка питания в NBS в прошлом году стоила восемь с половиной миллионов евро. Такая же сумма была запланирована и на этот год, но в контракте сказано, что на это будет потрачено в 20 раз больше.
В Минобороны говорят, что 220 млн насчитали специалисты NBS на пять лет - учитывались инфляция, планируемая обязательная служба, а также количество солдат запаса и административные расходы компании, победившей в конкурсе. Эти расчеты появились на столе закупочной комиссии в самом конце процесса в октябре прошлого года.
Ответственным за это был майор Имантс Фрейбергс, начальник отдела закупок и контрактов Управления снабжения штаба командования материально-технического обеспечения NBS. Он был отстранен от занимаемой должности на время расследования. От должности отстранен и глава комиссии Эрик Эзериньш, который до скандала был членом Национального объединения.
Закупки начались при предыдущем министре обороны Артисе Пабриксе. Через три недели после создания закупочной комиссии в нее был назначен еще один человек. Это был Валдис Вернерс, юрист из офиса Пабрикса. Вернерс является одним из лиц, имеющих право на защиту в уголовном процессе, инициированном KNAB, но он не единственный из политического аппарата экс-министра, кто фигурирует в деле антикоррупционного бюро.
По неофициальной информации, в отношении судьи Айвара Тиеснесиса также возбуждено уголовное дело.
Пабрикс знаком с Тиеснесисом с тех пор, как они вместе работали в "Народной партии", основанной Андрисом Шкеле. Тиеснесис также занимал влиятельную должность генерального секретаря "Народной партии", что означало в числе прочего и ответственность за партийную казну.
На выборах в 13-й Сейм Тиеснесис баллотировался от списка "Для развития/За!", но не прошел в парламент. В течение года он консультировал министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце в качестве внештатного советника, а в феврале 2020 года стал советником министра обороны Артиса Пабрикса по вопросам реформы безопасности.
У программы есть информация о том, что третьим лицом, имеющим право на защиту в уголовном деле, является исполнительный директор SIA Zītari LZ Юрис Зелтиньш. Он супруг совладелицы компании и брат управляющего Рижским свободным портом. Четвертый - Эрик Эзериньш. Дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного закона: злоупотребление служебным положением в корыстных целях, предоставление заведомо ложных сведений в декларации и разглашение секретной информации.
В NBS Nekā personīga заявили, что Zītari LZ в настоящее время выполняет заключенный договор и обеспечивает поставку продуктов питания в указанном количестве и в указанные сроки.
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