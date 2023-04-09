Передача: по делу о Zītari LZ уголовный процесс начат и против советника Пабрикса

Ответственным за это был майор Имантс Фрейбергс, начальник отдела закупок и контрактов Управления снабжения штаба командования материально-технического обеспечения NBS. Он был отстранен от занимаемой должности на время расследования. От должности отстранен и глава комиссии Эрик Эзериньш, который до скандала был членом Национального объединения.

Закупки начались при предыдущем министре обороны Артисе Пабриксе. Через три недели после создания закупочной комиссии в нее был назначен еще один человек. Это был Валдис Вернерс, юрист из офиса Пабрикса. Вернерс является одним из лиц, имеющих право на защиту в уголовном процессе, инициированном KNAB, но он не единственный из политического аппарата экс-министра, кто фигурирует в деле антикоррупционного бюро.

По неофициальной информации, в отношении судьи Айвара Тиеснесиса также возбуждено уголовное дело.

Пабрикс знаком с Тиеснесисом с тех пор, как они вместе работали в "Народной партии", основанной Андрисом Шкеле. Тиеснесис также занимал влиятельную должность генерального секретаря "Народной партии", что означало в числе прочего и ответственность за партийную казну.

На выборах в 13-й Сейм Тиеснесис баллотировался от списка "Для развития/За!", но не прошел в парламент. В течение года он консультировал министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце в качестве внештатного советника, а в феврале 2020 года стал советником министра обороны Артиса Пабрикса по вопросам реформы безопасности.

У программы есть информация о том, что третьим лицом, имеющим право на защиту в уголовном деле, является исполнительный директор SIA Zītari LZ Юрис Зелтиньш. Он супруг совладелицы компании и брат управляющего Рижским свободным портом. Четвертый - Эрик Эзериньш. Дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного закона: злоупотребление служебным положением в корыстных целях, предоставление заведомо ложных сведений в декларации и разглашение секретной информации.

В NBS Nekā personīga заявили, что Zītari LZ в настоящее время выполняет заключенный договор и обеспечивает поставку продуктов питания в указанном количестве и в указанные сроки.