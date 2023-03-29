Zītari LZ: односторонний отказ от скандального договора грозит огромным штрафом

Зелтиня подчеркивает, что Zītari LZ не нарушала закон и не получала выгоды за счет общества. Платежи NBS за продовольственные поставки - чуть более 0,2 млн евро - были получены поставщиками продовольственных товаров, а компенсация, причитающаяся Zītari LZ в размере 3% от ежедневных поставок продовольствия, что составляют административные расходы, компания до сих пор не получила.

"Это означает, что до сих пор в рамках исполнения договора у Zītari LZ были только расходы, которые с учетом затрат на начало исполнения договора во много раз превышают вознаграждение, причитающееся в настоящее время компании, что составляет примерно 6000 евро", - говорится в письме.

Сообщается, что Zītari LZ готов к конструктивному диалогу относительно порядка исполнения договора на оказание логистических услуг по поставке продуктов питания для нужд NBS, в том числе о его расторжении. Зелтиня просит сообщить, если NBS хочет изменить или расторгнуть договор в соответствии с законом и договором, по обоюдному согласию, а также сообщить ей о порядке организации этой работы.