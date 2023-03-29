SIA Zītari LZ не вправе в одностороннем порядке отказаться от договора на поставку продовольствия Национальным вооруженным силам (NBS), потому что тогда у NBS будет право применить неустойку в размере 1,1 млн евро, сообщила в письме Министерству обороны и руководству NBS председатель правления компании Лаура Зелтиня.
Zītari LZ: односторонний отказ от скандального договора грозит огромным штрафом
Зелтиня подчеркивает, что Zītari LZ не нарушала закон и не получала выгоды за счет общества. Платежи NBS за продовольственные поставки - чуть более 0,2 млн евро - были получены поставщиками продовольственных товаров, а компенсация, причитающаяся Zītari LZ в размере 3% от ежедневных поставок продовольствия, что составляют административные расходы, компания до сих пор не получила.
"Это означает, что до сих пор в рамках исполнения договора у Zītari LZ были только расходы, которые с учетом затрат на начало исполнения договора во много раз превышают вознаграждение, причитающееся в настоящее время компании, что составляет примерно 6000 евро", - говорится в письме.
Сообщается, что Zītari LZ готов к конструктивному диалогу относительно порядка исполнения договора на оказание логистических услуг по поставке продуктов питания для нужд NBS, в том числе о его расторжении. Зелтиня просит сообщить, если NBS хочет изменить или расторгнуть договор в соответствии с законом и договором, по обоюдному согласию, а также сообщить ей о порядке организации этой работы.
Как сообщалось, в декабре прошлого года зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ выиграла контракт на сумму 220 млн евро на поставку продуктов питания для нужд NBS в течение ближайших пяти лет.
Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям NBS на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу NBS, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны, ранее утверждало министерство обороны.
Минобороны начало проверки, первые результаты которых указывают на возможные нарушения. Условия закупок также изучает Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB). В этих обстоятельствах официальные лица публично заявили, что будет рассмотрена возможность расторжения контракта.
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