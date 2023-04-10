Эксперт: Перелом в войне произойдет не в Бахмуте

Хотя внимание сейчас приковано к Бахмуту на востоке Украины, который Россия уже около шести месяцев пытается захватить, перелом в войне произойдет в другом месте. Такое мнение высказал в воскресенье, 9 апреля, в интервью DW Майк Мартин, старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона.

"Российские (военные. - Ред.) попытаются перерезать линии снабжения, и это может привести к отступлению украинцев. Но если украинцы смогут удержать эту линию снабжения, тогда они удержат Бахмут", - предположил Мартин. По его словам, ВС Украины заинтересованы в удержании Бахмута с единственной целью, чтобы сковать действия российской стороны. Эксперт, однако, ожидает перелома в войне в другом месте, к примеру, в Запорожье.

ВС РФ действуют в Бахмуте "очень, очень некомпетентно"