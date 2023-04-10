Во французских Альпах сошла лавина: есть погибшие

Лавина длиной 1000 м и шириной 100 м сошла в департаменте Верхняя Савойя, примерно в 30 км к юго-западу от Шамони.

Лавина накрыла альпинистов, шедших одной или несколькими организованными группами.

На место происшествия прибыли спасатели на двух вертолетах, которые прочесывают местность. Не исключено, что будут найдены еще погибшие.