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Во французских Альпах сошла лавина: есть погибшие

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Фото: NICOLO REVELLI-BEAUMONT/SIPA/NICOLO REVELLI-BEAUMONT/SIPA

Четыре человека погибли и несколько получили ранения в результате схода лавины во французских Альпах в воскресенье, 9 апреля, пишет AFP.

Лавина длиной 1000 м и шириной 100 м сошла в департаменте Верхняя Савойя, примерно в 30 км к юго-западу от Шамони.

Лавина накрыла альпинистов, шедших одной или несколькими организованными группами.

На место происшествия прибыли спасатели на двух вертолетах, которые прочесывают местность. Не исключено, что будут найдены еще погибшие.

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