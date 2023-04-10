СNN: Украина изменила военные планы после предполагаемой утечки

В статье издания, посвященной предполагаемой утечке, не сказано о том, что это за планы и какие изменения в них внесли.

Всего CNN изучил 53 документа, которые, как предполагается, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта. Один из них свидетельствует о том, что США следят за Зеленским. По словам источника издания, это неудивительно, но украинские чиновники разочарованы предполагаемой утечкой.

В одном из американских отчетов, который составили по итогам радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России" с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет настолько дальнобойного оружия.

Эта информация может объяснить публичные заявления США о нежелании передавать Украине ракетные комплексы большой дальности из опасений, что Киев использует их для ударов по территории РФ, считает издание.

Этой ночью Пентагон заявил, что продолжает проверять подлинность документов и пытается оценить ущерб для национальной безопасности. Союзники США также проводят оценку и пытаются определить, не пострадали ли их собственные источники и методы в результате утечки.

Источник Reuters среди американских чиновников рассказал, что следователи рассматривают четыре основные версии предполагаемой утечки - от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать нацбезопасность США.

Уже сообщалось, что в пятницу, 7 апреля, в соцсетях появилась новая порция американских секретных документов, на этот раз касающихся не только Украины, но также Ближнего Востока и Китая. Об этом сообщила газета New York Times. Днем ранее издание обнаружило первую утечку: снимков предполагаемых документов Пентагона и НАТО, касавшихся подготовки украинского наступления.