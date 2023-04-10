Утечки секретных документов Пентагона об Украине и слежке за союзниками: что известно

Эти материалы были датированы не позднее 1 марта, что, как отметили эксперты, ставило под сомнение их актуальность.

В этих документах не говорится о дате и месте грядущего наступления. Но в них содержится информация о том, сколько бригад Украина планирует подготовить к наступлению и какое количество техники они получат. В них также есть такие сведения, как ежедневный расход боеприпасов к HIMARS.

Они также были отредактированы, чтобы приуменьшить число российских потерь, и преувеличить число украинских, считают собеседники NYT и агентства Reuters среди американских чиновников.

О том, что документы могли подвергнуться изменению, говорит тот факт, что на одном из слайдов российские потери убитыми оцениваются в 16-17 тысяч, а украинские - 71,5 тысячи, пишет газета. Оценка российских потерь выглядит неправдоподобно заниженной: еще 17 марта Би-би-си по открытым источникам знала имена 17375 человек (а 3 марта - 16071).

Реальное количество погибших заведомо выше, а западные официальные лица называли цифры в несколько раз больше.

Эта фальсификация, таким образом, может указывать на попытку дезинформации в интересах России; утекшие документы появлялись в пророссийских каналах.

Агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, также отмечает, что Россия или пророссийские элементы, вероятно, стоят за этой утечкой.