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В Елгавском крае автомобиль сбил женщину возле остановки, она скончалась

rus.tvnet.lv/LETA
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погиб один человек, еще девять пострадали, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В 21:23 в Вилцской волости Елгавского края на улице Терветес возле автобусной остановки Zvirgzdiņi 

водитель Volswagen Passat наехал на женщину, которая скончалась на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего вчера в стране было зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие. Оформлено 714 административных протоколов, в том числе 328 за превышение скорости и шесть за агрессивное вождение.

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