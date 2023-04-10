В Елгавском крае автомобиль сбил женщину возле остановки, она скончалась

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погиб один человек, еще девять пострадали, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В 21:23 в Вилцской волости Елгавского края на улице Терветес возле автобусной остановки Zvirgzdiņi
водитель Volswagen Passat наехал на женщину, которая скончалась на месте происшествия.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Всего вчера в стране было зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие. Оформлено 714 административных протоколов, в том числе 328 за превышение скорости и шесть за агрессивное вождение.
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