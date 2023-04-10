"Жители Вецмилгрависа обделены" Рижанка жалуется на маршруты Rīgas satiksme

Рижанка, регулярно ездит из Вецмилгрависа до работы в Пардаугаве, иногда проводит в автобусах Rīgas satiksme даже несколько часов.

На улице Балтасбазницас останавливаются целых четыре автобуса. Один из маршрутов – Вецмилгравис-Межциемс, на другом можно доехать до Новой Тейки, а еще два автобусных маршрута доставляют жителей из Вецмилгрависа в центр столицы. Правда, Дайга считает, что жителей Вецмилгрависа обделяют, не позволяя им добраться до Пурвциемса, Плявниеков и других столичных микрорайонов без пересадки на одном общественном транспорте.

Rīgas satiksme сообщила, что 49-й автобусный маршрут не будет продлен, как того хочет Дайга, и новых остановок не будет.

После выпуска передачи стало известно, что с 17 апреля маршрут 49-го автобуса по направлению на Саркандаугаву будет продлен до вновь созданной остановки "Даудерсала" на перекрестке улиц Твайка и Слиежу.

Подробнее - в сюжете передачи!