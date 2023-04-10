Известно, какие депутаты участвовали в дебатах Сейма чаще всего

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, по 36 раз каждый выступили Рамона Петравича (ЛПМ) и Алексей Росликов ("За стабильность").

На зимней сессии 14-го Сейма в окончательном чтении был принят 61 закон, в том числе 6 новых законов и 55 поправок к законам. За это время депутаты собрались на 20 заседаний, в том числе семь внеочередных.

В зимнюю сессию на рассмотрение комиссий было внесено 72 законопроекта, в том числе 58 - Кабинетом министров, пять - депутатами Сейма и девять законопроектов - комиссиями Сейма.

В этом году Сейм закрыл зимнюю сессию 6 апреля, а весенняя сессия начнется 14 апреля.