Украина: Россия начала использовать тактику "выжженной земли" в Бахмуте

Российские солдаты в Бахмуте начали применять тактику "выжженной земли", которую применяли в Сирии, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет "Украинская правда".
"Противник перешел к так называемой сирийской тактике выжженной земли. Артиллерийскими ударами и огнем артиллерии уничтожаются здания и позиции.
Защита Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но управляемая", - сказал Сырский.
Он подчеркнул, что украинские воины своими действиями ослабили "вагнеровцев", поэтому противник теперь вынужден задействовать в боях за Бахмут подразделения спецназа и десантные подразделения.
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