На этом фоне стало известно, что двое российских военных подорвались на мине в Брянской области. Один из военнослужащих погиб, сообщает издание Baza.

На выходных стало известно об очередной военной операции не территории России в Брянской области, которую провели бойцы "Русского добровольческого корпуса", воюющие на сторону ВСУ.

После нескольких месяцев ударов беспилотниками по российским объектам, власти РФ стали признавать неспособность обеспечить противовоздушную оборону. Председатель комитета Госдумы РФ по обороне бывший заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов призвал собственников крупных компаний самим обеспечивать свою безопасность.

"Ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые, в общем-то, производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе", - заявлял Картаполов в начале марта.

В конце 2022 года Путин отменил серию публичных мероприятий после того, как беспилотники стали атаковать военные объекты в глубоком российском тылу, в том числе аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области. Тогда же прямо на крышах домов в Москве стали размещать армейские системы ПВО.