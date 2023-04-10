Главы сразу нескольких российских регионов отменили ежегодные торжества, связанные с годовщиной окончания войны СССР и нацистской Германии. Власти признают, что не могут гарантировать безопасность участников и зрителей военных парадов, ставших при Путине ежегодными. Об этом пишет Rus.Postimees.
Россия начала отменять торжества в честь 9 мая
Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил, что в Курске не будут проводить парад в честь годовщины победы над нацизмом в 1945 году.
"В Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности", - лаконично цитирует Старовойта его пресс-служба за месяц до регулярных торжеств, утром 10 апреля.
С форматом проведения акции "Бессмертный полк" власти региона пока не определились. На минувшей неделе аналогичное решение приняли и в соседней Белгородской области.
"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника. По поводу салюта и шествия "Бессмертный полк" - рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное - это безопасность. Рисковать людьми никто не будет", - заявил 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы российских регионов фактически признали, что не могут гарантировать безопасность российского гражданского населения в случае его массового скопления в областных столицах недалеко от границ с Украиной, где ВС РФ продолжают войну против независимого государства.
Эти же губернаторы РФ регулярно рапортуют об ударах по гражданским и промышленным объектам на вверенных им территориях.
На этом фоне стало известно, что двое российских военных подорвались на мине в Брянской области. Один из военнослужащих погиб, сообщает издание Baza.
На выходных стало известно об очередной военной операции не территории России в Брянской области, которую провели бойцы "Русского добровольческого корпуса", воюющие на сторону ВСУ.
После нескольких месяцев ударов беспилотниками по российским объектам, власти РФ стали признавать неспособность обеспечить противовоздушную оборону. Председатель комитета Госдумы РФ по обороне бывший заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов призвал собственников крупных компаний самим обеспечивать свою безопасность.
"Ведь есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые, в общем-то, производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты, тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе", - заявлял Картаполов в начале марта.
В конце 2022 года Путин отменил серию публичных мероприятий после того, как беспилотники стали атаковать военные объекты в глубоком российском тылу, в том числе аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области. Тогда же прямо на крышах домов в Москве стали размещать армейские системы ПВО.
В конце февраля на несколько часов внезапно закрывалось воздушное пространство над Санкт-Петербургом, что позже было названо «учениями». Тогда же беспилотники стали бить по объектам критической инфраструктуры под Москвой.
В начале марта стало известно, что ВСУ закупает новые украинские беспилотные летающие аппараты, которые способны долететь до любого населенного пункта в центральной России и даже до мегаполисов в Сибири.
Несмотря на решения отдельных регионов России отказаться от торжеств по соображениям безопасности, Кремль не будет отменять парад в Москве на 9 мая.
"Это [отмена военных парадов] - прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада - он готовится и планируется к проведению", - заявил днем 10 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Развязанная Владимиром Путиным война России с Украиной продолжается уже 411 дней.
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