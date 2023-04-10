Несущие конструкции здания не пострадали, повреждена только штукатурка

Некоторые дезинформаторы в социальных сетях распространяют фотографию, на которой якобы изображена поврежденная и, следовательно, опасная опорная балка в супермаркете. Это не соответствует действительности. Повреждена только декоративная штукатурка колонны, а не сама конструкция.
Более 800 человек поделились этой фотографией в Facebook. В одном посте говорится:
"Когда рухнет следующее здание????? Но оно рухнет на 100%, потому что НИЧЕГО не делается".
На снимке изображена не опорная балка, а парковочная колонна. Ренате Витола, менеджер по маркетингу торгового центра Domina Shopping, в электронном письме Re:Check пояснила, что отделочный материал колонны был поврежден, когда посетитель торгового центра неудачно совершил маневр задним ходом на автомобиле.
Однако повреждения не повлияли на прочность самой колонны и устойчивость конструкции. Это видно на фотографии, на которой изображена металлическая колонна после того, как штукатурку убрали.
Представитель торгового центра заявляет, что декоративную штукатурку планируется обновить, как только погодные условия станут более подходящими.
Изображение с устрашающим указанием на то, что повреждена "несущая балка", опубликовали анонимные профили, которые регулярно распространяют клеветническую, вводящую в заблуждение и ложную информацию о Латвии.
Вывод: Паника была посеяна после того, как была распространена фотография, показывающая поврежденную штукатурку парковочной колонны. Повреждена только декоративная отделка, несущие конструкции целы и опасности нет.
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