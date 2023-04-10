Несущие конструкции здания не пострадали, повреждена только штукатурка

Более 800 человек поделились этой фотографией в Facebook. В одном посте говорится:

"Когда рухнет следующее здание????? Но оно рухнет на 100%, потому что НИЧЕГО не делается".

На снимке изображена не опорная балка, а парковочная колонна. Ренате Витола, менеджер по маркетингу торгового центра Domina Shopping, в электронном письме Re:Check пояснила, что отделочный материал колонны был поврежден, когда посетитель торгового центра неудачно совершил маневр задним ходом на автомобиле.

Однако повреждения не повлияли на прочность самой колонны и устойчивость конструкции. Это видно на фотографии, на которой изображена металлическая колонна после того, как штукатурку убрали.

Фото: Domina Shopping

Представитель торгового центра заявляет, что декоративную штукатурку планируется обновить, как только погодные условия станут более подходящими.

Изображение с устрашающим указанием на то, что повреждена "несущая балка", опубликовали анонимные профили, которые регулярно распространяют клеветническую, вводящую в заблуждение и ложную информацию о Латвии.

Вывод: Паника была посеяна после того, как была распространена фотография, показывающая поврежденную штукатурку парковочной колонны. Повреждена только декоративная отделка, несущие конструкции целы и опасности нет.