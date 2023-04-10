Видео ⟩ Как убрать из своего двора авто, которое незаконно стоит там месяцами?

Именно с такой проблемой столкнулись жители многоквартирного дома в Риге, на улице Озолциема 18.

"396 квартир, но всего 200 парковочных мест. Даже если бы мы выдавали по одному пропуску - у нас не хватит мест", - сказал Станислав, представитель дома. Он указал, что борьба за место работает по классическому принципу - кто первый успеет, тот и получит парковку.

Он показал на разбитый автомобиль, владелец которого не живет в этом районе. Как рассказал Станиславу сосед, машину отбуксировали во двор в августе 2022 года. Машина стоит там и по сей день. Лобовое стекло машины украшают несколько штрафов.

Во дворе, в котором стоит указанный автомобиль, можно парковаться только с разрешения Rīgas namu apsaimniekotāja.

"Машина стоит здесь с августа и никто ничего сделать не может", - сказал Станислав.

Жильцы дома обратились в Рижскую муниципальную полицию, но правоохранители ничего не могут сделать, кроме как оштрафовать. У них "связаны руки", сообщает программа.

Почему нельзя эвакуировать машину?

"Разрешается эвакуация транспортных средств, например, с дорог общего пользования, где предусмотрены парковочные места на обочине. А вот со двора, если есть парковочные места только по разрешениям, полиция эвакуировать не может. В указанном случае полиция может наложить штраф только за парковку без разрешения", - констатируют в полиции.

Правоохранители добавили, что жители должны искать решение в гражданско-правовом порядке.

Возникла абсурдная ситуация: частная собственность чужого человека неприкосновенна и неважно, что она находится в частной собственности другого лица, сообщает программа 4.studija.

Если жители сами лично решат эвакуировать автомобиль - может возникнуть угроза судебного разбирательства со стороны автовладельца.

Кроме того, за одно нарушение можно наказать только один раз. Даже если составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, возмещать придется только один.

Видео: Сюжет программы 4.studijas (на латышском языке)