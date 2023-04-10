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Видео ⟩ Украина и Россия обменялись пленными; среди них и защитники Мариуполя

rus.tvnet.lv
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Обмен военнопленными
Обмен военнопленными Фото: Ekrānšāviņš

Украина и Россия обменялись пленными, 100 человек вернулись из российского плена в Украину, сообщают официальные лица Украины.

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, сообщил, что среди освобожденных украинцев были и защитники Мариуполя.

"Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания", - написал он.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что в результате обмена в Москву вернулись 106 российских военнослужащих.

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