Видео ⟩ Украина и Россия обменялись пленными; среди них и защитники Мариуполя

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, сообщил, что среди освобожденных украинцев были и защитники Мариуполя.

"Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания", - написал он.

Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.



Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди – головна цінність України. pic.twitter.com/XXPJi0ycu9 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 10, 2023

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что в результате обмена в Москву вернулись 106 российских военнослужащих.