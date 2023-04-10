Как бывшая жена Путина зарабатывает на россиянах?

До данным Telegram-канала "Можем объяснить" за год войны чистая прибыль CarMoney выросла на 66% по сравнению с мирным временем. Это подтверждается отчетностью компании.

Отмечается, что в первой половине 2022 года CarMoney заняла пятое место по объему прибыли среди микрофинансовых организаций. По общему размеру портфеля микрозаймов компания оказалась на восьмом месте.

Компания выдает займы под залог автомобилей. Фирма была создана еще в 2010 году, но пока в число собственников не вошла Людмила Очеретная почти не развивалась.

Аудиторское заключение финансовой отчетности CarMoney показало, что Людмила Очеретная лично получила от CarMoney 58 миллионов рублей в 2022 году.

Владельцем компании CarMoney с 2017 года до конца декабря 2022-го был кипрский офшор Carmoney CY LTD. Журналисты нашли данные, что он контролируется компанией "Меридиан". В свою очередь "Меридиан" на 99% принадлежат бывшей жене российского президента.

В конце декабря 2022 года CarMoney сменила владельца на ООО "Смарттехгрупп". По мнению журналистов, компания перешла в российскую юрисдикцию, чтобы избежать западных санкций.

Но несмотря на смену формального владельца, бывшая жена российского президента могла сохранить контроль над компанией, считают журналисты "Можем объяснить".