Видео ⟩ После лечения в Латвии раненые солдаты возвращаются в Украину

В Риге они перенесли несколько сложных операций. Сейчас солдаты возвращаются во Львовский военный госпиталь, где надеются убедить медицинскую комиссию в том, что они снова готовы к войне.

Роман по прозвищу Фантомас, единственный выживший после взрыва склада боеприпасов, попробует вновь попасть в армию.

"Возвращаемся во Львов, там есть военный госпиталь, скорее всего там же будем проходить медицинскую комиссию. Комиссия принимает решение, что делать дальше", - сказал он.

"Нам повезло, нас ротировали. После задания нас возвращали назад, мы могли восстановиться. Но те, кто постоянно находится в окопах, они находятся в тяжелом положении. Тебя могут убить в любой момент. Ночью, днем. Это очень тяжело", - добавил Роман.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)