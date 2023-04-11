Китайский авианосец на учениях репетировал блокаду Тайваня с востока

На карте, опубликованной министерством обороны Тайваня, обозначены маневры четырех китайских палубных истребителей J-15 к востоку от острова - то есть, КНР впервые отрабатывала удары по Тайваню с востока, а не только с запада, со стороны материкового Китая.

По мнению аналитиков, эти истребители, скорее всего, взлетели с авианосца "Шаньдун" - одного из двух авианосцев этого класса у Китая - который сейчас находится в западной части Тихого океана, примерно в 320 км от Тайваня.

Китайские военные в выпущенном в понедельник заявлении подтвердили, что "Шаньдун" участвовал в учениях. Согласно заявлению, самолеты с настоящим вооружением на борту отработали "несколько волн условных ударов по важным целям".

Министерство обороны Японии в понедельник заявило, что самолеты и вертолеты с "Шаньдуна" отрабатывали воздушные операции и в предыдущие дни, совершив с пятницы по воскресенье 120 взлетов и посадок.

Тем временем, американский ракетный эсминец USS Milius в понедельник прошел через Южно-Китайское море, через воды, которые КНР считает своими, примерно в 1300 км к югу от Тайваня.

Китай заявил, что эсминец незаконно вторгся в его воды, но США не признают китайские претензии на большую часть акватории Южно-Китайского моря. Такую же позицию занимает большинство государств, омываемых этим морем.