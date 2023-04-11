Почему Польша не спешит строить терминалы сжиженного газа

Альтернативы российскому газу

Аналитики также предполагают, что поскольку Польша нашла альтернативы для замены большей части газа, который она получала из России, временное давление, связанное с необходимостью заполнить пробелы в российских поставках, ощущается в Варшаве менее остро, чем в Берлине.

В Польше уже есть СПГ-терминал мощностью 6 млрд. куб. м в год в Свиноуйсьце на Балтийском море. Он способен удовлетворить около трети потребностей страны в газе. Также построен трубопровод Baltic Pipe для поставок газа из Норвегии.

"Учитывая политику постепенного отказа от природного газа в пользу других решений, включая биогаз и биоСПГ, в Польше анализируется вопрос о том, насколько нам нужны дополнительные СПГ-терминалы ", - сказал DW Роберт Зайдлер, варшавский юрист в области энергетики.

По его словам, одно время даже существовали планы по строительству в Польше двух дополнительных FSRU. "Теперь кажется, что в этом нет необходимости. Тем более что сотрудничество с Литвой по СПГ также расширилось, и там есть терминал FSRU. Как я понимаю, Германия годами полагалась на газ из России, не создавая себе значительной альтернативы, поэтому быстрое изменение подхода в период кризиса, независимо от стоимости создания такой альтернативы, было ответом на текущую потребность", - сказал Зайдлер.

Польша увеличила объемы импортируемого газа