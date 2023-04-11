Полиция: прошедшие выходные были напряженными

"Если говорить о водителях транспортных средств, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то всего за четыре выходных было зафиксировано 78 таких случаев", - сказал Смилга.

По его словам, ситуация не улучшилась по сравнению с прошлым годом.

"Разница только в том, что в прошлом году более половины водителей находились в состоянии алкогольного опьянения выше полутора промилле, в этом году их стало меньше - больше полутора промилле было у 30 водителей из 70", - сказал он.

По мнению Смилги, проблема заключается в потреблении алкоголя в стране - он слишком доступен и дешев.