Не как РСЛ, или "Стабильности!": партия мэра Резекне - пока большая загадка

Учрежденная в первое воскресенье апреля в Резекне партия "Вместе для Латвии", председателем которой является бывший член "Согласия", мэр Резекне Александр Барташевич - это созданная в течение двух месяцев политическая сила, о месте которой в политическом спектр пока сложно судить, пишет Latvijas avīze.
Один из ее лидеров, бывший депутат Сейма Андрей Клементьев, один из немногих рижан в партии, утверждает, что "Вместе для Латвии" не будет такой радикальной, как Русский союз Латвии или "Стабильности!". "Вместе для Латвии" не ставит под сомнение членство Латвии в ЕС и НАТО, которое является гарантом ее безопасности.
Правда, иное впечатление производили более ранние заявления Барташевича, привлекшие внимание органов госбезопасности. Барташевич на закрытом заседании думы "Согласия" в начале года заявил, что Латвия должна быть нейтральной страной. Это отличается от позиции "Согласия", осудившего российскую агрессию в Украине.
В начале февраля новое правление "Согласия" исключило Барташевича из партии за ее дискредитацию и нарушение устава. Барташевич призвал латгальские отделения "Согласия" бойкотировать съезд, на что некоторые члены партии откликнулись и в Ригу не поехали.
"Согласие", многолетний лидер партийных рейтингов, на выборах в 14-й Сейм не преодолела 5-процентный барьер, возможно, слишком полагаясь на своих лояльных избирателей, которых теперь разделили между собой другие политические силы. "Согласие" всегда было в оппозиции в Сейме, но не раз поддерживало правящие партии в обмен на встречные шаги при принятии государственного бюджета. Резекне - одно из самоуправлений, чьи проекты неоднократно финансировались государством.
В партии "Вместе для Латвии" не так много людей, известных широкой публике. Один из них - бывший депутат Сейма Клементьев, близкий политический соратник Барташевича еще с тех времен, когда оба они были в парламенте. Среди учредителей были также бывший депутат Сейма Янис Тутин, бывший председатель Вилянской краевой думы Екатерина Иванова, бывшая глава Лудзенского края Евгения Куща, депутаты Резекненской городской думы, Резекненской, Екабпилсской и Саласпилсской краевых дум. Однако на кадрах, показанных в сюжете программы Латвийского телевидения Panorāma, были и люди, ранее не замеченные в политике. Съезд был закрытым, поэтому информации об учредителях партии немного.
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