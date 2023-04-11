Не как РСЛ, или "Стабильности!": партия мэра Резекне - пока большая загадка

Один из ее лидеров, бывший депутат Сейма Андрей Клементьев, один из немногих рижан в партии, утверждает, что "Вместе для Латвии" не будет такой радикальной, как Русский союз Латвии или "Стабильности!". "Вместе для Латвии" не ставит под сомнение членство Латвии в ЕС и НАТО, которое является гарантом ее безопасности.

Правда, иное впечатление производили более ранние заявления Барташевича, привлекшие внимание органов госбезопасности. Барташевич на закрытом заседании думы "Согласия" в начале года заявил, что Латвия должна быть нейтральной страной. Это отличается от позиции "Согласия", осудившего российскую агрессию в Украине.

В начале февраля новое правление "Согласия" исключило Барташевича из партии за ее дискредитацию и нарушение устава. Барташевич призвал латгальские отделения "Согласия" бойкотировать съезд, на что некоторые члены партии откликнулись и в Ригу не поехали.