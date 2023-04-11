Удаление лишнего волосяного покрова исторически зародилось в начале 20 века. как модная тенденция, популяризируя гладкие ноги, подмышки и зону бикини. Гладкая кожа считалась нормой, и даже сейчас удаление лишних волос является неотъемлемой частью повседневной жизни многих женщин. Мода не изменилась, но изменились методы удаления волос. Для достижения желаемого результата процесс следует выполнять, не торопясь, правильно, как можно меньше при этом травмируя верхний слой кожи, избегая вросших волосков, зуда, покраснения и воспаления. Как правильно ухаживать за кожей после избавления от лишних волос, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.
Бритье, депиляция воском или фотоэпиляция: как ухаживать за кожей после эпиляции в домашних условиях?
"Чтобы кожа была здоровой и сияющей, она нуждается в витаминах и минералах. Наиболее важными для кожи являются витамины А, С, D, Е и селен – они действуют как антиоксиданты, защищая клетки кожи от преждевременного распада. В свою очередь, витамины группы В и цинк обеспечивают полноценное развитие клеток кожи, а также регулируют жирность кожи, уменьшая появление прыщей. Также кожа нуждается в тщательном и регулярном очищении и увлажнении, укрепляющем защитный барьер от внешних факторов окружающей среды. Кожа в большей или меньшей степени будет травмирована независимо от выбранного метода удаления лишних волос, однако существует бесчисленное количество способов уменьшения раздражения и ускорения регенерации кожи", - говорит косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.
1. Бритье
Бритье лишних волосков - удобный и быстрый метод удаления нежелательных волос в краткосрочной перспективе. Лезвия электрических и одноразовых бритв сбривают волоски и дефекты кожи, включая отмершие клетки, расположенные близко к верхнему слою эпидермиса, делая кожу гладкой. Чтобы уменьшить раздражение, вызванное бритьем, кожу необходимо правильно подготовить, а после бритья - обработать.
Перед бритьем кожу необходимо очистить от ороговевших клеток нежным скрабом, чтобы они вместе с волосками не забивались между лезвиями бритвы и не забивали их. Отшелушивание также поможет избежать порезов в верхнем слое кожи. При удалении волос бритвой следует использовать средства для бритья в виде крема, геля или пены, они смягчат структуру волос и помогут бритве лучше скользить по верхнему слою кожи. В качестве заменителя нельзя использовать мыло для тела, так как оно глубоко очищает кожу от пыли, пота, бактерий и средств по уходу за телом, которые не впитались в кожу, сушат кожу и делает волосы ломкими и трудными для удаления.
Раздражение после бритья помогут уменьшить холодные компрессы, ванны с овсянкой (лечат зудящую, сухую и шелушащуюся кожу) и продукты, содержащие алоэ. Для защиты кожи рекомендуется использовать увлажняющие масла - кокосовое, миндальное, масло примулы вечерней или масло ши.
"Если картриджная бритва использовалась несколько раз, и в ее действии стали заметны изменения, а именно, она затупилась, пришло время ее заменить. Одноразовые бритвы предназначены для одноразового использования, но мы прекрасно понимаем, что в действительности она используется несколько раз. Как часто будет нужно менять бритву или лезвия, зависит от того, как часто ее используют. После каждого использования бритву необходимо тщательно промывать, поскольку на ней быстро накапливаются отмершие клетки кожи и сбритые волосы, которые в сочетании с водой создают благоприятную среду для развития бактерий. Это означает, что при каждом последующем использовании бритвы бактерии будут перенесены на поврежденные участки верхнего слоя кожи, и может развиться воспаление", - говорит косметолог Apotheka Beauty Катрина Блумберга.
2. Депиляция воском
Депиляция воском - эффективный способ избавиться от нежелательных волос, к тому же после этого процесса волоски отрастают медленнее и имеют меньшую густоту - становятся более ломкими. Депиляция воском также избавляет кожу от мертвых клеток. После депиляции воском кожа становится чувствительной, поэтому следует тщательно выбирать ежедневные ритуалы, средства гигиены и ухода за телом, чтобы кожа не раздражалась. При депиляции воском в домашних условиях необходимо тщательно промыть кожу теплой водой, чтобы удалить излишки воска, а затем прохладной водой, чтобы закрыть поры. После этого следует нанести увлажняющий или питательный крем, содержащий витамин Е, алоэ вера или пантенол, которые успокоят кожу и будут способствовать ее регенерации. Кокосовое масло, масло какао или масло облепихи интенсивно питают раздраженную кожу.
3. Фотоэпиляция
Фотоэпиляция - эффективный способ, как избавиться от лишних волос на долгий срок, однако следует учесть, что он потребует бòльших финансовых вложений. Интенсивные и пульсирующие лучи различной длины волны проникают в пигмент волос, который поглощает лучи и, превращаясь в тепло, термически разрушает волосы или останавливает их рост. В зависимости от типа кожи и особенностей волос этот метод подойдет не всем. Результаты будут заметны уже после первой процедуры, но для получения полноценного результата потребуется несколько процедур в виде курса, в среднем раз в две недели. В отличие от бритья и депиляции воском, после фотоэпиляции не возникает покраснения, а раздражение кожи - минимально, во время процедуры будет ощущаться только тепло на коже и легкий зуд. После обработки кожи фотоэпилятором кожу следует обмыть и нанести увлажняющий крем.
Косметолог Apotheka Beauty рекомендует:
· Бритье или депиляцию воском выполняют как заключительный ритуал после душа или ванны. Теплая вода смягчит и увлажнит кожу, в результате чего во время процедуры возникнет меньше раздражения. Достаточно провести в среднем 10 минут в теплой воде, чтобы полностью подготовить кожу к удалению лишних волос.
· Особое внимание уделяйте уходу за коленями. Они подвергаются трению в течение всего дня, поэтому на них образуется более толстый слой отмерших клеток кожи. Верхний ороговевший слой хорошо снимается и увлажняется скрабом для тела на масляной основе.
· После процедуры ополосните кожу теплой, но не горячей водой, это поможет избавиться от остатков крема для бритья, геля или воска, а также удаленных волосков. Затем ополосните кожу прохладной водой, чтобы закрыть поры.
· После удаления лишних волос отложите скраб и пилинг на полку - их следует использовать примерно через 48 часов, чтобы дать коже достаточно времени для процесса заживления.
· После процедуры выбирайте свободную и "дышащую" одежду, которая не будет раздражать травмированную кожу. Также не следует использовать одежду из синтетических тканей.
· Выбирайте дермокосметику или средства по уходу за телом без отдушек, чтобы уменьшить раздражение кожи. Не рекомендуется использовать продукты, содержащие спирт, ментол, мяту - они могут раздражать кожу, вызывая нежелательные побочные эффекты, такие как выраженная сухость и аллергические реакции.
· Избегайте физической активности в течение 24 часов после процедуры. Потоотделение является физиологическим процессом, который помогает поддерживать постоянную температуру тела и выводить из организма конечные продукты метаболизма и соли, однако соли, содержащиеся в поту, будут раздражать чувствительный и травмированный верхний слой кожи.
· Избегайте выходить на солнце сразу после процедуры, чтобы защитить кожу от вредных УФ-лучей. А если вы собираетесь загорать, не забывайте о солнцезащитном креме.
· Перед сном поверх увлажняющего крема можно нанести тонкий слой масла для тела. Он образует защитный барьер, кожа будет медленнее терять влагу, а увлажняющий крем не будет стираться постельным бельем.
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