Бритье, депиляция воском или фотоэпиляция: как ухаживать за кожей после эпиляции в домашних условиях?

Косметолог Apotheka Beauty рекомендует:

· Бритье или депиляцию воском выполняют как заключительный ритуал после душа или ванны. Теплая вода смягчит и увлажнит кожу, в результате чего во время процедуры возникнет меньше раздражения. Достаточно провести в среднем 10 минут в теплой воде, чтобы полностью подготовить кожу к удалению лишних волос.

· Особое внимание уделяйте уходу за коленями. Они подвергаются трению в течение всего дня, поэтому на них образуется более толстый слой отмерших клеток кожи. Верхний ороговевший слой хорошо снимается и увлажняется скрабом для тела на масляной основе.

· После процедуры ополосните кожу теплой, но не горячей водой, это поможет избавиться от остатков крема для бритья, геля или воска, а также удаленных волосков. Затем ополосните кожу прохладной водой, чтобы закрыть поры.

· После удаления лишних волос отложите скраб и пилинг на полку - их следует использовать примерно через 48 часов, чтобы дать коже достаточно времени для процесса заживления.

· После процедуры выбирайте свободную и "дышащую" одежду, которая не будет раздражать травмированную кожу. Также не следует использовать одежду из синтетических тканей.

· Выбирайте дермокосметику или средства по уходу за телом без отдушек, чтобы уменьшить раздражение кожи. Не рекомендуется использовать продукты, содержащие спирт, ментол, мяту - они могут раздражать кожу, вызывая нежелательные побочные эффекты, такие как выраженная сухость и аллергические реакции.

· Избегайте физической активности в течение 24 часов после процедуры. Потоотделение является физиологическим процессом, который помогает поддерживать постоянную температуру тела и выводить из организма конечные продукты метаболизма и соли, однако соли, содержащиеся в поту, будут раздражать чувствительный и травмированный верхний слой кожи.

· Избегайте выходить на солнце сразу после процедуры, чтобы защитить кожу от вредных УФ-лучей. А если вы собираетесь загорать, не забывайте о солнцезащитном креме.

· Перед сном поверх увлажняющего крема можно нанести тонкий слой масла для тела. Он образует защитный барьер, кожа будет медленнее терять влагу, а увлажняющий крем не будет стираться постельным бельем.