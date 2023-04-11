В Даугавпилсе отменено оранжевое предупреждение из-за паводка

По информации оперативных служб,

максимальный уровень воды в городе был достигнут в субботу, 8 апреля, когда он был на 7,55 метра выше нулевой отметки станции.

За четыре дня вода опустилась на 9-10 см и уже не достигает уровня оранжевого предупреждения. По прогнозам специалистов, подъема уровня воды больше не ожидается, и в ближайшие дни вода продолжит отступать.

В настоящее время в Даугавпилсе из-за подъема уровня грунтовых вод затоплено несколько дворов и подвалов в микрорайоне Грива, однако эвакуация людей не потребовалась. В Даугавпилсе до сих пор закрыт один участок дороги на улице Нометню.

Муниципальные службы дежурят круглосуточно: муниципальная полиция включает в маршруты патрулирования все места, признанные потенциально опасными, и регулярно информирует организатора гражданской обороны, коммунальные службы и руководство думы. В случае, если обнаружится, что где-то есть угроза затопления, ответственные службы незамедлительно отреагируют и примут все необходимые меры.