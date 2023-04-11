"Такая сейчас цена за немолчание": последнее слово Кара-Мурзы в суде. Его хотят осудить на 25 лет

В последнем слове обычно просят об оправдательном приговоре. Для человека, не совершавшего преступлений, единственно законным приговором был бы оправдательный. Но я ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках.

Такая сейчас в России цена за немолчание.

Но я знаю и то, что настанет день, когда мрак над нашей страной рассеется. Когда черное назовут черным, а белое - белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два - это все-таки четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора - узурпатором; и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить.

Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме. И тогда наше общество откроет глаза и ужаснется тому, какие страшные преступления совершались от его имени. С этого осознания, с этого осмысления начнется долгий, трудный, но такой важный для всех нас путь выздоровления и восстановления России, ее возвращения в сообщество цивилизованных стран.

Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке, я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь.

Кара-Мурза В. В.

10 апреля 2023 года"

Кара-Мурзу обвиняют в распространении ложной информации о развязанной Россией войне в Украине. Его также обвиняют в государственной измене и связях с нежелательной организацией. По словам его адвокатов, у Кара-Мурзы повреждение нервов, вызванное попытками отравить его в 2015 и 2017 годах, а в тюрьме его состояние ухудшилось.