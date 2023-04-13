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Мамочка, этот дядя - мой друг
Фото: Shutterstock
Sanita Jemberga rus.tvnet.lv
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Как полиция, школа и соседи в Даугавпилсе годами не замечали педофила Пашу, которого удалось поймать только благодаря анонимному читателю Re:Baltica.

Конверт пришел на рабочий адрес - не кому-то конкретно, он был адресован просто Re:Baltica. В нем была поздравительная открытка - коричневая земля, синие волны - с пожеланием на английском "Специально для тебя". Внутри была вклеена карта памяти и бледными буквами по-английски написано: "Спасите детей".

На карте было 100 файлов - 99 фото и видео и один документ. Фотографии были как из дневника педофила. По меньшей мере три мальчика в возрасте 10-14 лет - в трусах, с раздвинутыми ногами, рядом с тарелкой с едой - увлечены играми в телефонах или на компьютере. Фотографии в прогрессии становятся все более обнаженными и порнографическими. На некоторых запечатлен и взрослый мужчина. Первые кадры были сняты в 2014 году, последние - в 2019-м.

В присоединенном документе было всего несколько строчек - фамилия, неполный адрес и просьба не разглашать источник информации.

Я взяла трубку и позвонила единственному известному мне человеку, который мог бы знать, как лучше поступать дальше. Следователь Лилия Латышенко-Буракова работает с самыми тяжелыми преступлениями на сексуальной почве в Риге и районе. Мы познакомились в связи с делом обвиняемого в сексуальных преступлениях против пациенток иммунолога. Безнадежное ранее дело она довела до обвинения.

"Следователь, у нас есть анонимно присланный носитель данных с порнографией несовершеннолетних", - говорю без долгого вступления. После молчания протяженностью в несколько вдохов она отвечает: "Санита, мне кажется, что вам надо ехать к нам". - "И мне так кажется. Скоро буду".

Первая реакция журналиста - расследовать самому, найти, "пригвоздить". Однако на этот раз важнее раскрытия было остановить. Как можно быстрее.

***

2 ноября 2022 года полиция начала уголовный процесс в связи с сексуальным насилием, вовлечением несовершеннолетних в порнографию и оборотом таких материалов. Через пару дней прозвучал звонок - руководство просит переслать дело в Даугавпилс, так как преступление произошло там.

"Только не это", - прошу, так как в тот момент уже знаю, что полиция Даугавпилса уже по меньшей мере дважды упускала возможность остановить подозреваемого. Следователь успокаивала, что в этот раз так не будет, так как в Даугавпилсе теперь работает ее бывший коллега с опытом в раскрытии таких преступлений. "Ок, но мы будем работать параллельно", - предупреждаю я.

Через неделю следователь позвонила мне еще раз с просьбой хотя бы месяц не ездить в Даугавпилс, чтобы не спугнуть мужчину. Суд разрешил наблюдать за ним, так как полиции показался подозрительным его образ жизни - безработный, который ездит на новой машине.

А если он не только использует подростков, но и продает порнографию и живет на доходы от нее?

***

Пока полиция работала там, я в интернете искала информацию об этом человеке.

Оказалось, что даугавпилчанам он знаком - много лет назад на городских форумах был активный тролль под ником Pasha. Начала ползать по комментариям, где Pasha гордился, что работал в нескольких газетах Даугавпилса карикатуристом, троллил политиков.

И тут на экране взрывается бомба. "Этот человек сидел за изнасилование ребенка. Куда смотрит полиция? Надо же проверять такие комментарии, как он пишет. Нельзя же знать, что у такого в голове делается", - отмечает человек, который узнал "Пашу" как своего тролля и разместил в интернете его фотографию.

Он в то время был известным, приближенным к политике предпринимателем в Даугавпилсе, которому принадлежали и теннисные корты. Мужчина рассказал Re:Baltica,

что "Пашу" раскрыл, когда тот звонил, чтобы снять корт для игры, и назвал свой ник в интернете.

Позвонив с другого номера, мужчина пригласил "Пашу" на встречу, чтобы якобы передать посылку, сфотографировал и передал фото местному новостному интернет-порталу.

С экрана на меня смотрело лицо, которое я видела на анонимно присланных фотографиях.

Его звали Павел Касперович.

Источники с доступом к отправленным в архив решениям суда подтвердили Re:Baltica, что Касперович был осужден за сексуальное использование несовершеннолетнего и пять лет - с 2005 по 2010 год - провел за это в тюрьме в Даугавпилсе. После выхода из тюрьмы за ним никто не присматривал. Обязательная пробация за сексуальные преступления против несовершеннолетних законом была установлена лишь годом позже. В жизни он был свободен как птица.

Записи на форуме были датированы 2010 годом. В присланной нам записке было упомянуто, что Касперович сексуально использовал детей с 2012 года - соответственно, после выхода из тюрьмы.

У полиции Даугавпилса за это время было по меньшей мере две возможности остановить это. Если бы только к полученным сообщениям отнеслись серьезнее.

***

Даугавпилсская спортивная школа, в которой Касперович присмотрел несколько потенциальных жертв. Март 2023 года
Даугавпилсская спортивная школа, в которой Касперович присмотрел несколько потенциальных жертв. Март 2023 года Фото: Sanita Jemberga

В 2017 году в дежурную часть полиции Даугавпилса поступил звонок о том, что девятилетнего мальчика на улице у спортивной школы домогался мужчина. Рядом с записью в полицейской системе была прикреплена пометка - "не предоставлять информацию СМИ" (полиция поясняет, что так делают, пока еще не выяснены все детали дела или в целях защиты несовершеннолетнего, однако информацию об этом событии в местных СМИ не удалось найти и позже). Полиция выяснила, что речь шла о Касперовиче.

В 2019 году он разговаривал с другим ребенком уже в спортивном зале той же самой школы. Даугавпилсская детско-юношеская спортивная школа гордилась, что в свое время была крупнейшей в Латвии - там тренировались маленькие волейболисты, баскетболисты, футболисты, биатлонисты и представители других видов спорта. Однако в тренажерный зал, заплатив за посещение пару евро, мог ходить кто угодно.

"Сын пошел на тренировку в волейбольную школу. Этот мужчина там подошел к нему, спросил, чем ты занимаешься, какие у тебя планы на будущее, что хочешь делать. Вот на этой тренировке они и познакомились, и он стал приглашать его в гости. Насколько я понимаю, он там был не один раз", - рассказала Re:Baltica мама мальчика.

Именно ее бдительность спасла сына.

"Был осенний день, шли всей семьей - я, муж, дочка, младшенький ребенок - прогуляться. Сын вышел на каких-то полтора часа раньше. Звоню ему - иди к нам. И на фоне была такая тишина... Я у него спрашиваю - ты где? Он - гуляю с другом. Это все прозвучало так подозрительно. Я спрашиваю - где? Он говорит - у Rimi", - вспоминает женщина (по просьбе семьи Re:Baltica сохраняет анонимность семьи, чтобы их в Даугавпилсе не могли узнать).

"Спрашиваю еще раз - где? Он говорит - я у друга, в квартире. Спрашиваю - сколько другу лет? Такой, как ты? Отвечает - нет. Спрашиваю дальше - старше? Да. Спрашиваю - ну сколько? 20? Нет. Говорю - как папа? Нет. Говорю - он что, совсем старый? Сын говорит - да. Спрашиваю - что делаете? Он - играем в видеоигры. Тогда говорю - забирай вещи, и быстро оттуда, быстро!"

Когда сын появился дома, сначала он не хотел ничего говорить, пока мама не пригрозила полицией. "Тогда он сказал: "Мамочка, я все расскажу. Он хороший, он ничего плохого не делал, только играл со мной и угощал". Спрашиваю - прикасался ли он, трогал ли тебя, еще что-то? Сказал, что нет. Только при встрече обнял и все. Я у него спрашиваю - точно? Он говорит - да, он ничего плохого мне не сделал", - рассказала она.

Выяснив адрес, по которому был мальчик, его отец отправился туда. Двери открыла мать Касперовича.

"Начала кричать, чего вы сюда пришли и так далее. Муж спросил - зачем ты вообще приводишь несовершеннолетнего ребенка в свою квартиру? Она сказала - они играли в видеоигры, я его чем-то угощала. Не было драки, ничего такого. После этого муж поехал писать заявление в полицию, это было довольно долго. Мы, конечно, были в шоке".

В итоге полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Она даже не предупредила спортивную школу, несмотря на то, что оба события начались именно там. "Впервые слышу", - сказал Re:Baltica многолетний директор спортивной школы Имантс Утинанс.

На снимке (слева направо): пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите, журналист Санита Йемберга, сотрудница бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции Ингуна Пужуле и начальник Южнолатгальского участка Владислав Окунев
На снимке (слева направо): пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите, журналист Санита Йемберга, сотрудница бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции Ингуна Пужуле и начальник Южнолатгальского участка Владислав Окунев Фото: Inga Spriņģe

Государственная полиция для разговора с нами в Даугавпилсе делегировала двух сотрудников: по старому делу - начальника участка Владислава Окунева, по нынешнему - Ингуну Пужуле, у которой больший опыт общения со СМИ, чем у следователя последнего уголовного процесса против Касперовича, с которым хотела встретиться Re:Baltica.

Окунев рассказал, что оба предыдущих раза полиция оценивала действия Касперовича, но не смогла усмотреть в них состав преступления. Он отказался конкретизировать, что именно было сделано: "Делали все возможное, чтобы найти доказательства его предполагаемого, скажем так, умысла, но, к сожалению, такие доказательства получены не были".

Окунев в тот момент работал в совсем другом отделении полиции. Обнаруженные в интернете новости свидетельствуют, что один из вовлеченных в события 2019 года полицейских уже не числится на службе, а другой на попытки Re:Baltica связаться не отозвался.

Однако понятно, что без возбуждения уголовного процесса невозможно ни обыскать дом подозреваемого, ни проверить его устройства связи. В лучшем случае были допрошены обе стороны, возможно, проведена психологическая экспертиза ребенка, возможно, опознание - мы этого не знаем. Но знаем, что на присланном Re:Baltica носителе данных дети были видны как в 2017 году, так и в 2019-м.

Неясен еще один вопрос - было ли полиции в эти годы известно о прошлой судимости Касперовича.

О каждом из нас в базе данных полиции хранится файл с основной информацией - фото паспорта, адреса, каналы связи, а также прошлая связь с полицией и судимости. По информации Re:Baltica, в файле Касперовича отметки о судимости не было. Опытные следователи говорят, что так бывает, и довольно часто - например, информация не была передана тем, кто систему поддерживает. Окунев, рассуждая теоретически, говорит, что она должна быть, но открыть файл в нашем присутствии он не может, так как такое право есть только у следователей.

Кроме того, так как в новом деле факты нужно оценивать отдельно, судимость не может сыграть никакой роли.

"Но какое у вас реальное ощущение? Когда эти факты складываются вместе, когда пришли эти фотографии и когда вы посмотрели историю этого человека - какое у вас ощущение?" - не удерживается коллега Инга Сприньге, с которой мы отправились в Даугавпилс по следам старого дела.

"Конечно, оно не из приятных. Работать с такими делами всегда неприятно", - отвечает Пужуле. "Но также нужно отметить, что дети, которые были в 2017 и 2019 годах, в этом новом уголовном процессе не фигурируют", - дополняет Окунев.

***

Мы не узнаем, что в свою защиту мог бы сказать Касперович. 12 декабря прошлого года полиция задержала мужчину 1978 года рождения. Ему вменяется сексуальное насилие, изготовление детской порнографии и вовлечение несовершеннолетних в это занятие. Суд на время расследования решил оставить его под арестом - сначала на два месяца.

Ночью после помещения в Даугавпилсскую тюрьму мужчина повесился.

В Управлении мест заключения Re:Baltica проинформировали, что в камере он был один, но отказались предоставить более подробную информацию о том, как это могло произойти.

В последние годы в тюрьмах кончают жизнь самоубийством в среднем 5-7 человек в год. По закону дела против них должны быть закрыты.

В старых комментариях пользователь под ником Pasha утверждал, что ни одного несовершеннолетнего не изнасиловал, и сравнивал себя с режиссером Романом Полански и певцом Майклом Джексоном, которых тоже привлекали несовершеннолетние.

Мы не знаем также, что о произошедшем говорит его мать, которая жила в той же квартире. Закон позволяет не свидетельствовать против своего близкого. Кроме того, проживающих в одной квартире нельзя обвинить в несообщении. В день, когда Re:Baltica пыталась ее навестить, двери никто не открыл. И на оставленную записку, в которой мы пояснили, что хотим поговорить о ее сыне, и оставили номер телефона, она не ответила. Соседка говорить о семье категорически отказалась.

***

В свою очередь, полиция дело еще не закрыла, так как просматривает найденный во время обысков компьютер и другие каналы связи. Пострадавшими признаны три мальчика, однако на снимках видно больше детей. Полиция точное число не называет.

Это было причиной, по которой Re:Baltica все-таки решила назвать имя подозреваемого (сначала думали оставить его анонимным, так как человек не может защищаться). Однако, не зная имени, потенциальные пострадавшие даже не могут знать, что было заведено дело, и подать заявление. Полиция напоминает, что пострадавшим полагается компенсация от государства, однако Re:Baltica столь же важным кажется выяснение истинного размаха деятельности мужчины.

Пужуле говорит, что на нынешней стадии полиция пришла к уверенности, что детскую порнографию мужчина изготавливал для собственных нужд и не пересылал, например, международным сетям педофилов. Об этом свидетельствует информация в его каналах связи - в телефоне, на электронной почте и т. д.

"Если, по вашему мнению, эти данные никуда не ушли, как они могли попасть на носитель данных, присланный Re:Baltica?" - скептически интересуюсь я у Пужуле. "На носителе данных".

"Но носитель данных как - украден, что ли?" - продолжаю я. "Я так понимаю, что в данном случае у мужчины дома бывали несколько человек, - говорит Пужуле. - Жаль, что этот человек не рассказал, как эти данные к вам попали. Но спасибо ему, что он сообщил, так как вряд ли дети, попавшие в наше поле зрения, сами в ближайшее время об этом бы рассказали".

КАК В ЛАТВИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ТЮРЬМЫ КОНТРОЛИРУЮТ ПЕДОФИЛОВ?

С осени 2011 года за сексуальные преступления против малолетних суд в качестве дополнительного наказания устанавливает пробацию, которая может продолжаться до пяти лет. Это означает, что после выхода из тюрьмы осужденным регулярно нужно отмечаться у специалистов службы, их без предупреждения могут посещать дома (клиентов высокого риска - несколько раз в месяц), им могут запретить употреблять алкоголь, выходить из дома в определенные часы и т. д. Параллельно проводится коррекция социального поведения - что можно предложить человеку взамен преступных импульсов и причин их возникновения. Если правила нарушаются, человек может быть отправлен обратно в тюрьму для отбывания оставшегося срока наказания.

Теоретически осужденные за сексуальные преступления не могут работать в школе, детских садах, больницах и других местах, где находятся дети, но ответственность за это несет директор учреждения, который по меньшей мере раз в год должен просить информацию из регистра наказаний.

Исследование Государственной пробационной службы (VPD) от 2018 года показывает, что 5% из включенных в нее 708 осужденных совершали преступления повторно. В мире рецидив в среднем составляет 13-14%. Наибольший риск - первые два года после выхода из тюрьмы, потом он постепенно снижается. Чаще всего повторные преступления совершают люди с тягой к малолетним мальчикам, которым нечего предложить взамен, но есть огромный социальный позор и безмерное одиночество.

Перевод: Александр Овсянников, RUS TVNET 

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