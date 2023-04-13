Мамочка, этот дядя - мой друг

Как полиция, школа и соседи в Даугавпилсе годами не замечали педофила Пашу, которого удалось поймать только благодаря анонимному читателю Re:Baltica.
Конверт пришел на рабочий адрес - не кому-то конкретно, он был адресован просто Re:Baltica. В нем была поздравительная открытка - коричневая земля, синие волны - с пожеланием на английском "Специально для тебя". Внутри была вклеена карта памяти и бледными буквами по-английски написано: "Спасите детей".
На карте было 100 файлов - 99 фото и видео и один документ. Фотографии были как из дневника педофила. По меньшей мере три мальчика в возрасте 10-14 лет - в трусах, с раздвинутыми ногами, рядом с тарелкой с едой - увлечены играми в телефонах или на компьютере. Фотографии в прогрессии становятся все более обнаженными и порнографическими. На некоторых запечатлен и взрослый мужчина. Первые кадры были сняты в 2014 году, последние - в 2019-м.
В присоединенном документе было всего несколько строчек - фамилия, неполный адрес и просьба не разглашать источник информации.
Я взяла трубку и позвонила единственному известному мне человеку, который мог бы знать, как лучше поступать дальше. Следователь Лилия Латышенко-Буракова работает с самыми тяжелыми преступлениями на сексуальной почве в Риге и районе. Мы познакомились в связи с делом обвиняемого в сексуальных преступлениях против пациенток иммунолога. Безнадежное ранее дело она довела до обвинения.