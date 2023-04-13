Мамочка, этот дядя - мой друг

КАК В ЛАТВИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ТЮРЬМЫ КОНТРОЛИРУЮТ ПЕДОФИЛОВ?

С осени 2011 года за сексуальные преступления против малолетних суд в качестве дополнительного наказания устанавливает пробацию, которая может продолжаться до пяти лет. Это означает, что после выхода из тюрьмы осужденным регулярно нужно отмечаться у специалистов службы, их без предупреждения могут посещать дома (клиентов высокого риска - несколько раз в месяц), им могут запретить употреблять алкоголь, выходить из дома в определенные часы и т. д. Параллельно проводится коррекция социального поведения - что можно предложить человеку взамен преступных импульсов и причин их возникновения. Если правила нарушаются, человек может быть отправлен обратно в тюрьму для отбывания оставшегося срока наказания.

Теоретически осужденные за сексуальные преступления не могут работать в школе, детских садах, больницах и других местах, где находятся дети, но ответственность за это несет директор учреждения, который по меньшей мере раз в год должен просить информацию из регистра наказаний.

Исследование Государственной пробационной службы (VPD) от 2018 года показывает, что 5% из включенных в нее 708 осужденных совершали преступления повторно. В мире рецидив в среднем составляет 13-14%. Наибольший риск - первые два года после выхода из тюрьмы, потом он постепенно снижается. Чаще всего повторные преступления совершают люди с тягой к малолетним мальчикам, которым нечего предложить взамен, но есть огромный социальный позор и безмерное одиночество.