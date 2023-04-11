В Юрмале состоится концерт стендап-комика Александра Незлобина

Александр Незлобин - стендап-комик, актер, телеведущий, кинорежиссер и сценарист, продюсер, диджей, юморист, бывший резидент Comedy Club. Комик выступил продюсером и сценаристом ситкома "Неzлоб", в котором рассказывал о своей жизни. В съемках принимали участие семья и друзья артиста, а также приглашенные знаменитости. Участвовал во многих комедийных проектах на ТВ. Артист вошел в список топ-50 лучших публичных людей по версии международной исследовательской группы TNS Gallup Media.

"Мне кажется, что главное в стендапе - рассказывать зрителям о них через себя. Еще важно относиться к себе иронично", - признается Незлобин.

В своих монологах Александр с тонкой иронией говорит про девушек, межличностные отношения, конфликты между мужчинами и женщинами, употребление алкоголя, глупых вопросах, школьных годах и шоу-бизнесе.

Главный акцент юморист делает на стереотипы и шаблоны в поведении людей.

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