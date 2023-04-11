В Латвии за разжигание ненависти за пять лет осуждены восемь человек

Согласно данным Службы государственной безопасности, с 2018 по 2022 год было начато 32 уголовных процесса по проявлениям национальной, этнической и расовой ненависти.

Из материалов уголовных дел не следовало, что действия проходящих по ним лиц могут угрожать безопасности государства, в связи с чем уголовные процессы были переданы для расследования Госполиции.

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Госполиция зафиксировала различные преступления и правонарушения, по которым с 24 февраля по 24 августа прошлого года было начато 125 уголовных процессов и 290 дел об административных правонарушениях, а также ведутся 173 ведомственные проверки. В основном правонарушения связаны с демонстрацией символов, прославляющих военную агрессию и тоталитарные режимы, а также полиция регулярно продолжает фиксировать случаи, связанные с кражей или порчей украинских флагов.

В рекомендациях, данных Латвии в 2019 году Европейской комиссией о мерах против расизма и нетерпимости, было предложено создать отдел полиции, задачей которого стало бы установление контакта с уязвимыми группами общества, чтобы повысить доверие к полиции и побуждать людей сообщать о расистских, гомофобных и трансфобных преступлениях на почве ненависти.

Госполиция планирует ввести должности инспекторов по профилактике, в обязанности которых будет входить сотрудничество с представителями различных социальных групп, в том числе менее защищенных.