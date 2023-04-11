В Латвии за разжигание ненависти за пять лет осуждены восемь человек

C 2017 по 2022 год в Латвии завершены судебные процессы по десяти уголовным делам о разжигании национальной, этнической и расовой ненависти и осуждены восемь человек, сообщается в подготовленном Министерством культуры плане по сокращению расизма и антисемитизма на 2023 год, который был одобрен правительством во вторник.
Согласно данным Службы государственной безопасности, с 2018 по 2022 год было начато 32 уголовных процесса по проявлениям национальной, этнической и расовой ненависти.
Из материалов уголовных дел не следовало, что действия проходящих по ним лиц могут угрожать безопасности государства, в связи с чем уголовные процессы были переданы для расследования Госполиции.
После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Госполиция зафиксировала различные преступления и правонарушения, по которым с 24 февраля по 24 августа прошлого года было начато 125 уголовных процессов и 290 дел об административных правонарушениях, а также ведутся 173 ведомственные проверки. В основном правонарушения связаны с демонстрацией символов, прославляющих военную агрессию и тоталитарные режимы, а также полиция регулярно продолжает фиксировать случаи, связанные с кражей или порчей украинских флагов.
В рекомендациях, данных Латвии в 2019 году Европейской комиссией о мерах против расизма и нетерпимости, было предложено создать отдел полиции, задачей которого стало бы установление контакта с уязвимыми группами общества, чтобы повысить доверие к полиции и побуждать людей сообщать о расистских, гомофобных и трансфобных преступлениях на почве ненависти.
Госполиция планирует ввести должности инспекторов по профилактике, в обязанности которых будет входить сотрудничество с представителями различных социальных групп, в том числе менее защищенных.
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