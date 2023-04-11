"Сотрудничали с российской пропагандой": в Риге началась серия процессов над журналистами

Журналисты обвиняются в сотрудничестве с порталами "Спутник" и Baltnews.

​В список обвиняемых входят бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, латвийские журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская, политический активист Владимир Линдерман, помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок Андрей Солопенко, а также фотограф Сергей Мелконов.

Суть обвинения состоит в том, что "Спутник" и Baltnews тесно связаны с российским государственным агентством "Россия сегодня" (все вышеперечисленные порталы в разное время были заблокированы на территории Латвии).

По мнению Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), эти новостные порталы представляют угрозу для безопасности Латвии, в частности публикации в "Спутнике" и Baltnews поддерживают и оправдывают действия России в войне против Украины и "систематически разжигают национальную ненависть".

Кроме того, генеральный директор "России сегодня" - это Дмитрий Киселев, известный российский пропагандист, который включен в санкционные списки.

Дмитрий Киселев Фото: Ekrānuzņēmums no video

Первым суд рассматривает дело журналиста Владимира Дорофеева, проработавшего в различных СМИ более 25 лет.

Согласно обвинению, журналисты "осознанно и из корыстных побуждений предоставили хозяйственный ресурс лицу, находящемуся под санкциями". Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ни один из 16 обвиняемых журналистов свою вину не признает. По их словам, сотрудничество с "Россией сегодня" происходило до февраля 2023 года, когда в отношении агентства были приняты санкции.

В своем заявлении обвиняемые назвали дело политически мотивированным, нарушающим основные принципы свободы слова".

Судебные заседания для первых шести человек запланированы на 11 и 13 апреля, 17 и 29 мая, 4 и 14 июня.