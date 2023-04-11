Чичваркин в Юрмале устроит благотворительный ужин в помощь Украине, участие - 10 000 евро

Чичваркин отметил, что все доходы будут направлены в три организации - в общественный центр для украинских беженцев Common Ground в Риге, общество Tavi draugi, которое осуществляет оказание гуманитарной помощи Украине, а также в благотворительный фонд "Відчуй", который доставляет в Украину медикаменты и оказывает первую помощь.

Представитель общества Tavi draugi Улвис Новикс в разговоре с агентством LETA выразил радость в связи с такой инициативой и сотрудничеством с российским предпринимателем.

Чичваркин основал одно из крупнейших в России предприятий по торговле мобильными телефонами - Euroset, которое было продано в 2008 году. Предприниматель живет в Лондоне. Он выступает против коррупции в России и президента РФ Владимира Путина. В 2012 году в Лондоне он открыл винный магазин Hedonism Wines.