Чичваркин в Юрмале устроит благотворительный ужин в помощь Украине, участие - 10 000 евро

Проживающий в Лондоне российский предприниматель Евгений Чичваркин 21 апреля в Юрмале проведет благотворительный ужин в поддержку Украины, участие в котором будет стоить 10 000 евро, свидетельствует видеосообщение, размещенное предпринимателем в социальной сети Facebook.
Чичваркин отметил, что все доходы будут направлены в три организации - в общественный центр для украинских беженцев Common Ground в Риге, общество Tavi draugi, которое осуществляет оказание гуманитарной помощи Украине, а также в благотворительный фонд "Відчуй", который доставляет в Украину медикаменты и оказывает первую помощь.
Представитель общества Tavi draugi Улвис Новикс в разговоре с агентством LETA выразил радость в связи с такой инициативой и сотрудничеством с российским предпринимателем.
Чичваркин основал одно из крупнейших в России предприятий по торговле мобильными телефонами - Euroset, которое было продано в 2008 году. Предприниматель живет в Лондоне. Он выступает против коррупции в России и президента РФ Владимира Путина. В 2012 году в Лондоне он открыл винный магазин Hedonism Wines.
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