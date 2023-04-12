США и Филиппины проводят крупнейшие совместные учения. В Пекине недовольны

Новый район учений находится менее чем в 300 километрах к востоку от удерживаемой Китаем отмели Скарборо.

В отличие от своего предшественника Родриго Дутерте, практически разорвавшего связи с США, новый президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший стремится укрепить отношения со своим давним партнером.

"Чтобы мы могли защитить нашу суверенную территорию, мы должны провести учения и отработать, как возвращать остров, который у нас отняли", - сказал журналистам представитель филиппинской армии полковник Майкл Логико после церемонии открытия в военном лагере в Маниле.

Около 50 протестующих устроили митинг у места проведения церемонии открытия учений, призывая правительство Филиппин отказаться от них Фото: Getty Images

В последние месяцы Манила и Вашингтон договорились возобновить совместное морское патрулирование в Южно-Китайском море и заключили соглашение о расширении присутствия американских войск на Филиппинах.

Согласно этой договоренности, американцы смогут использовать еще четыре филиппинские военные базы, включая военно-морскую базу недалеко от Тайваня.

При этом министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил в понедельник, что Вашингтон и Манила должны будут обсудить условия доступа к этим базам.

Заключенное в 2014 году соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве открывает для США доступ к филиппинским базам для совместного обучения, предварительного размещения оборудования и строительства таких объектов, как взлетно-посадочные полосы, топливные склады и жилье для военных, но не для постоянного присутствия.

Американская и филиппинская армии ежегодно проводят совместные учения, но масштаб нынешних беспрецедентен Фото: Getty Images