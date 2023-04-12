Россия заявила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Целью пуска МО РФ назвало "испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет". В сообщении ведомства говорится, что проведенные испытания позволили "подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения".

Путин размещает тактическое ядерное оружие в Беларуси

В последние годы, в особенности после начала полномасштабного вторжения в Украину, международные наблюдатели неоднократно обвиняли Москву в наращивании военной угрозы. 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о намерении впервые за десятилетия разместить российское тактическое ядерное оружие за пределами страны - в Беларуси, по договоренности с правителем страны Александром Лукашенко. Такое оружие имеет меньшие радиус действия и разрушительную силу, чем стратегическое ЯО, которое доставляется к цели с помощью межконтинентальных баллистических ракет.

По словам Путина, 1 июля на территории Беларуси должно быть закончено строительство спецхранилища для размещения российского тактического ядерного оружия. Десять самолетов готовы для применения такого типа оружия, передан комплекс-носитель "Искандер", заявил президент РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал размещение российского ЯО в Беларуси "безответственной эскалацией и угрозой европейской безопасности" и пригрозил за это Москве новыми санкциями.

США и КНДР тоже испытывают межконтинентальные ракеты

7 сентября 2022 года США провели успешные испытания твердотопливной МБР наземного базирования Minuteman III, с целью "продемонстрировать готовность ядерных сил" и "обеспечить уверенность в безопасности и эффективности национального ядерного сдерживания", - подчеркнули в Пентагоне. Москва была проинформирована об испытании в соответствии с российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) от 2011 года, указали в Вашингтоне.