Время и место: почему Украина не начинает наступление, и как к нему готовится Россия?

Учитывая, что у России имеются ракеты "Искандер", а также различные авиационные и морские крылатые ракеты, сохранить такие переправы - дело очень сложное, если вообще возможное.

Еще один район, в котором может начаться наступление, - Бахмут. Этот город стал символом украинского сопротивления, и если бы ВСУ смогли отбросить от него российские войска, то это не столько улучшило бы ситуацию на фронте, сколько стало бы важной политической победой.

В этом районе собраны боеспособные российские части, именно тут Россия добилась каких-то успехов, наступая на сам город и окружая его. Однако порядки наступающих российских войск очень уязвимы для ударов во фланг, об этом также много пишут в российских военных каналах.

Направление на Бахмут выгодно еще и тем, что этот район расположен ближе к крупным логистическим центрам украинской группировки.

Наконец, есть еще район города Сватово, который находится под контролем российской армии. Осеннее наступление ВСУ остановилось буквально в 15 километрах от этого города. Сейчас, судя по сообщениям в открытых источниках, в этом районе Россия скопила довольно большую группировку, намерения которой пока не очевидны.

С одной стороны, эти силы можно задействовать в наступлении на ВСУ, но с другой - они же могут стать и целью, если ВСУ сможет атаковать в обход этой группировки, попытавшись ее окружить.