В центре Риги введут ограничение скорости движения до 30 км/ч

Установку знаков начнут в четверг, 13 апреля, работы планируется завершить в течение недели.

В зону ограничения скорости будет входить территория центра города между улицами Бривибас, Таллинас, Александра Чака, Марияс и Меркеля.

Рижская дума призывает водителей быть внимательными и принимать во внимание новые изменения в организации движения.

Зоны ограничения скорости вводятся с учетом нескольких факторов, влияющих на безопасность движения - таких, например, как загруженность улиц стоящим транспортом, ширина проезжей части и тротуаров, наличие учебных заведений, просматриваемость перекрестков и поворотов, интенсивность движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов, а также другие аспекты.

В районах Риги зоны ограничения скорости движения постепенно вводят с 2020 года, когда такую зону обустроили в Агенскалнсе.

В Гризинькалнсе и двух местах в Тихом центре Риги зоны ограничения скорости ввели в 2021 году, в свою очередь в Чиекуркалнсе это было сделано в прошлом году.

В этом году ограничения уже были введены на участке улицы Упесциема от границы Риги до улицы Бергю, на территории между улицами Буллю, Саулгожу, Слокас и Дзирциема, а также на Саркандаугаве.

Вводить зоны ограничения скорости планируется в Риге и в дальнейшем.