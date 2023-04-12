В Даугавпилсе на бюсте Пумпурса написали нецензурное слово; полиция ищет виновного

Во вторник, 11 апреля, в Даугавпилсе был осквернен бюст поэта Андрея Пумпурса; его сразу же очистили, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Во вторник пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором виден оскверненный памятник.
Муниципальная полиция Даугавпилса сообщила, что после получения информации о произошедшем в сквере Андрея Пумпурса были пересмотрены записи с камер видеонаблюдения.
Было констатировано, что система видеонаблюдения зафиксировала упомянутое нарушение. Муниципальная полиция передала всю информацию Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
Государственная полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящий момент проводятся процессуальные действия по выяснению личности лица и связи с указанным правонарушением.
Однако утверждать, что виновник установлен, еще не можем, отметила представитель полиции Ласма Курсите.
В свою очередь глава предприятия Labiekārtošana D Юлия Мамай рассказала, что надпись была стерта с памятника еще в 10 часов утра во вторник, сразу же, как поступила информация от муниципальной полиции.
Именем Пумпурса в Даугавпилсе названы улица и сквер в центре города, где находится и бюст поэта.
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