В Даугавпилсе на бюсте Пумпурса написали нецензурное слово; полиция ищет виновного

Во вторник пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором виден оскверненный памятник.

Муниципальная полиция Даугавпилса сообщила, что после получения информации о произошедшем в сквере Андрея Пумпурса были пересмотрены записи с камер видеонаблюдения.

Было констатировано, что система видеонаблюдения зафиксировала упомянутое нарушение. Муниципальная полиция передала всю информацию Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Государственная полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства произошедшего. В настоящий момент проводятся процессуальные действия по выяснению личности лица и связи с указанным правонарушением.

Однако утверждать, что виновник установлен, еще не можем, отметила представитель полиции Ласма Курсите.

В свою очередь глава предприятия Labiekārtošana D Юлия Мамай рассказала, что надпись была стерта с памятника еще в 10 часов утра во вторник, сразу же, как поступила информация от муниципальной полиции.

Именем Пумпурса в Даугавпилсе названы улица и сквер в центре города, где находится и бюст поэта.