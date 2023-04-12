Минобороны: Латвия отправила в Украину солдат для "определенных функций". В боях они не участвуют

Минобороны принципиально не комментировало обнародованную информацию об утечке документов властей США, поскольку "очевидно, что цель этого - дискредитация вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления".

Других комментариев на этот счет министерство не дает, в том числе не уточняет, в чем заключаются упомянутые вспомогательные функции и связаны ли они с передачей предоставленной Латвией Украине военной техники.

В одном из просочившихся предполагаемых документов Пентагона говорится, что в феврале и марте в Украине находились 50 солдат британского спецназа, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, в одном из этих документов под грифом "совершенно секретно" содержится информация о деятельности в Украине групп специального назначения из нескольких стран, хотя официально они в боевых действиях не участвуют.

В документе от 23 марта упоминается, что помимо 50 британских солдат в Украине якобы находятся 17 латвийских солдат, 15 французов, 14 американцев и один голландец. В документе нет сведений о том, где именно находились эти солдаты и какие задачи они выполняли. Британское министерство обороны отказалось комментировать эту новость, пишет The Guardian.