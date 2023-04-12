Глава Китая призвал армию готовиться к реальным боям

Тайвань и материковый Китай управляются отдельно, поскольку националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, укрылось на этом острове в 1949 году, а на материковом Китае была провозглашена Китайская Народная Республика, которая до сих пор считает Тайвань своей частью. Тайвань живет под постоянной угрозой китайского вторжения.

Вашингтон намеренно не раскрывал, готов ли он защищать Тайвань в военном отношении, но в течение многих лет продавал Тайваню оружие и предлагал политическую поддержку.

В то же время Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем - стратегическим водным путем, через который ежегодно проходит торговля на триллионы долларов, - несмотря на решение международного суда о том, что претензии Китая не имеют юридической основы.

Свои претензии в Южно-Китайском море также имеют Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней, в то время как США перемещают через эти воды свои военные корабли для обеспечения свободы судоходства в международных водах.