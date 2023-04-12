Глава Китая призвал армию готовиться к реальным боям

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны усилить военную подготовку, ориентированную на реальные бои, сообщили в среду, 12 апреля, китайские СМИ.
Си предложил это во вторник во время инспекции военно-морских сил.
С субботы по понедельник вблизи Тайваня Китай провел военные учения с участием самолетов и кораблей в ответ на встречу между президентом Тайваня Цай Инвэнь и спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии в прошлую среду.
В ходе маневров имитировались удары по целям на Тайване и блокада острова.
Во вторник Си заявил военно-морским силам Южного командования Народно-освободительной армии Китая, что военные должны "решительно защищать территориальный суверенитет и интересы Китая на море и стремиться к защите общей периферийной стабильности", сообщила государственная телекомпания CCTV.
Пекин также недоволен планом США увеличить количество своих баз на Филиппинах, в том числе вблизи Тайваня.
Соединенные Штаты и Филиппины во вторник начали совместные военные учения, крупнейшие из когда-либо проводившихся двумя странами, и госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал поддержать Филиппины против любого запугивания или принуждения, в том числе в Южно-Китайском море.
Си добавил, что Китай должен быть "новаторским в своих боевых концепциях и методах".
Тайвань и материковый Китай управляются отдельно, поскольку националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, укрылось на этом острове в 1949 году, а на материковом Китае была провозглашена Китайская Народная Республика, которая до сих пор считает Тайвань своей частью. Тайвань живет под постоянной угрозой китайского вторжения.
Вашингтон намеренно не раскрывал, готов ли он защищать Тайвань в военном отношении, но в течение многих лет продавал Тайваню оружие и предлагал политическую поддержку.
В то же время Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем - стратегическим водным путем, через который ежегодно проходит торговля на триллионы долларов, - несмотря на решение международного суда о том, что претензии Китая не имеют юридической основы.
Свои претензии в Южно-Китайском море также имеют Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Бруней, в то время как США перемещают через эти воды свои военные корабли для обеспечения свободы судоходства в международных водах.
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