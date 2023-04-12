Политики рассказали, что может помочь Пиленсу стать новым президентом

Это связано с антипатией к Левитсу трех оппозиционных политических сил - Союза зеленых и крестьян (СЗК), "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Cтабильности!" - из-за отдельных его заявлений или политической позиции.

Нынешний президент Левитс пока не сообщил, будет ли он баллотироваться.

Если перед выборами не произойдет "серьезных событий", то некоторые политики в кулуарах даже не исключают возможности избрания Пиленса в первом туре голосования. ОС, СЗК, ЛПМ и "Cтабильности!" имеют в общей сложности 50 голосов в Сейме, поэтому пока нельзя гарантировать, как именно Пиленсу будет обеспечена поддержка в 51 голос, необходимая для избрания президентом.

Теоретически "решающим" голосом могла бы стать Глория Гревцова, ранее избранная по списку "Cтабильности!".

Она заявила агентству LЕТА, что вместе со своими избирателями и подписчиками в социальных сетях будет оценивать всех будущих кандидатов.

Изменить ход событий может, например, выдвижение кандидатуры вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса. Однако некоторые политики заявили, что Домбровскис уже публично дал понять, что не намерен претендовать на пост президента Латвии и для Латвии невыгодна ротация своих представителей в ЕС, потому что нет гарантий, что новый комиссар от Латвии получит такую же хорошую должность в Еврокомиссии.

Теоретически возможной альтернативой Пиленсу мог бы быть компромиссный претендент от СЗК и "Нового Единства", к которым могла бы присоединиться и ЛПМ.

В качестве еще одного возможного кандидата упоминалась заместитель генсека НАТО по публичной дипломатии Байба Браже, но это будет зависеть от ее решения. Точно так же среди потенциальных кандидатов упоминалось имя Яниса Сартса, директора Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО.