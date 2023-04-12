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Видео ⟩ Ведущая во время прямого эфира на TV3 пугающе оговорилась

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Кадр из передачи 900 sekundes
Кадр из передачи 900 sekundes Фото: Ekrānuzņēmums no raidījuma "900 sekundes"

В прямом эфире утренней программы 900 sekundes на TV3 журналистка Инесе Лиепиня допустила оговорку, которая вызвала большой отклик в соцсетях.

"6:33, и это время, когда мы концентрируемся на зарубежных новостях", - сказал журналист TV3 Иво Юрканс, передав слово коллеге для ознакомления с текущими событиями.

Журналистка Инесе Лиепиня, собираясь представить зарубежные новости, оговорилась. "Как я уже упоминала - 413-й день войны в Эстонии, тем временем в Италии - наплыв мигрантов, но начну я с Украины".

Журналистка сама обнародовала фрагмент с оговоркой, показав, что допустила ошибку. Она написала в соцсетях: "Они: "Как можно так рано просыпаться на 900 sekundes?" Я: "Ну, не так все страшно". Также я: "413-й день войны в Эстонии". Надеюсь, что [министр иностранных дел Латвии] Эдгар Ринкевич сможет сгладить проблемы, возникшие сегодня утром в наших отношениях с соседями".

Apollo.lv уже сообщал, что это не первый курьез во время прямого эфира в Латвии, особенно в утренние часы. Совсем недавно в тех же 900 sekundes произошел другой случай: рассказать о прогнозе погоды явились оба ведущих - Марис Григалис и Мартиньш Спурис.

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