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Каковы сценарии контрнаступления ВСУ? Прогноз эксперта

rus.tvnet.lv/LETA
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Украинские военные.
Украинские военные. Фото: KAI PFAFFENBACH

Предстоящее украинское наступление чрезвычайно важно, и, если оно окажется неудачным и будет потрачено много ресурсов, это укрепит уверенность России в продолжении войны, а на Западе станут громче звучать голоса о необходимости поиска компромиссов для Украины, заявил в социальных сетях директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.

По его словам, предстоящее весенне-летнее наступление Украины чрезвычайно важно, потому что оно определит дальнейший ход войны. Украина давно собирала силы и западную технику для нанесения этого удара. Возможность все это аккумулировать стоила жизни многим украинским солдатам. Они попытаются прорвать российскую оборону на нескольких направлениях с целью уничтожить пути снабжения и, создав панику в российской армии, вернуть значительные территории, пишет Сартс в Twitter.

Это может подорвать готовность России успешно защищаться и усилить готовность Запада поддержать Украину.

"Но необходимо рассматривать и второй сценарий. Украинское контрнаступление проваливается, тратятся большие людские и материальные ресурсы. Это неизбежно придаст России уверенности в продолжении войны, а на Западе все громче будут звучать голоса о необходимости Украине идти на уступки и искать компромиссы", - сказал Сартс.

Также не следует забывать, что в 2024 году будет в самом разгаре избирательная кампания в США, что затруднит принятие решений.

Уступки России означали бы не окончание войны, а ее замораживание до тех пор, пока России не представится новая возможность. "Понятно, что это будет означать для безопасности Латвии",

- подчеркнул Сартс.

Понимая, как много поставлено на карту, нужно сделать максимум для того, чтобы украинское наступление увенчалась успехом. "Как лично, на правительственном уровне, так и путем мобилизации поддержки Запада", - говорится в посте Сартса.

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