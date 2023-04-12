Каковы сценарии контрнаступления ВСУ? Прогноз эксперта

По его словам, предстоящее весенне-летнее наступление Украины чрезвычайно важно, потому что оно определит дальнейший ход войны. Украина давно собирала силы и западную технику для нанесения этого удара. Возможность все это аккумулировать стоила жизни многим украинским солдатам. Они попытаются прорвать российскую оборону на нескольких направлениях с целью уничтожить пути снабжения и, создав панику в российской армии, вернуть значительные территории, пишет Сартс в Twitter.

Это может подорвать готовность России успешно защищаться и усилить готовность Запада поддержать Украину.

"Но необходимо рассматривать и второй сценарий. Украинское контрнаступление проваливается, тратятся большие людские и материальные ресурсы. Это неизбежно придаст России уверенности в продолжении войны, а на Западе все громче будут звучать голоса о необходимости Украине идти на уступки и искать компромиссы", - сказал Сартс.

Также не следует забывать, что в 2024 году будет в самом разгаре избирательная кампания в США, что затруднит принятие решений.

Уступки России означали бы не окончание войны, а ее замораживание до тех пор, пока России не представится новая возможность. "Понятно, что это будет означать для безопасности Латвии",

Понимая, как много поставлено на карту, нужно сделать максимум для того, чтобы украинское наступление увенчалась успехом. "Как лично, на правительственном уровне, так и путем мобилизации поддержки Запада", - говорится в посте Сартса.