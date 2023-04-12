Видео ⟩ В техникуме в Иманте подросток несколько раз ударил учащегося ножом

Инцидент произошел сразу после занятий, около 17:00. Потерпевший сидел с девушкой в ​​раздевалке спортзала техникума, когда в дверях внезапно появился человек в маске, вытащил нож и целенаправленно пошел навстречу ему. По словам воспитанников школы, нападавший трижды ударил потерпевшего ножом в живот и один раз в руку. Пострадавший был доставлен в больницу.

Позже личность нападавшего была установлена. Студенты техникума признают, что причиной агрессивного поведения могла стать ревность. Нападавший якобы и раньше терроризировал девушку, не давая ей общаться с другими парнями. По словам матери пострадавшего юноши, девушка пыталась обратиться за помощью, но никто из взрослых не воспринял угрозу всерьез.

Нападавшего сначала задержали, но позднее отпустили.

Директор учебного заведения отказался комментировать инцидент передаче, в полиции пообещали сделать это в четверг, 13 апреля.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)