Видео ⟩ Вандалы на Тейке спонтанно украли камеру, которая запечатлела их лица

В середине ночи на улице Бривибас в Риге двое мужчин решили, проходя мимо камер видеонаблюдения, оторвать их от здания, сообщает передача TV3 Degpunktā.
На видео запечатлены лица вандалов.
"Мне кажется странным, зачем просто снимать камеру, зная, что она снимает тебя", - рассказывает владелец камеры Рой. Он не собирался звонить в полицию, надеясь, что мужчины сами узнают и будут искать решение.
"Может быть, признаете свою ошибку и мы сможем каким-то образом решить ситуацию", - сказал Рой, который дал виновным 24 часа, чтобы они отозвались и компенсировали убытки. Иначе он свяжется с Государственной полицией.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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