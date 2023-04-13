Видео ⟩ Вандалы на Тейке спонтанно украли камеру, которая запечатлела их лица

На видео запечатлены лица вандалов.

"Мне кажется странным, зачем просто снимать камеру, зная, что она снимает тебя", - рассказывает владелец камеры Рой. Он не собирался звонить в полицию, надеясь, что мужчины сами узнают и будут искать решение.

"Может быть, признаете свою ошибку и мы сможем каким-то образом решить ситуацию", - сказал Рой, который дал виновным 24 часа, чтобы они отозвались и компенсировали убытки. Иначе он свяжется с Государственной полицией.

Видео: Сюжет программы Degpunktā