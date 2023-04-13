Дмитрий Назаров и Ольга Васильева выступят в Риге и Даугавпилсе

Известный теле- и киноактер Дмитрий Назаров и заслуженная артистка РФ Ольга Васильева выступят в Риге и Даугавпилсе. 9 июня в Даугавпилсском дворце культуры, а 14 июня в ATTA Centre они представят программу "L'amour-мур или Держава набекрень", в которой прозвучат прозвучат гражданские стихи и басни, авторские песни, романсы и каверы.
Отдавший более 20 лет службе в МХТ им. Чехова, лауреат театральных премий, известный теле- и киноактер Дмитрий Назаров и заслуженная артистка РФ Ольга Васильева, "актриса бешеного темперамента и обаяния", также сыгравшая десятки ролей в МХТ им. Чехова, снимавшаяся в фильмах "Тобол", "Барханов и его телохранители", сериалах "Кухня" и "Вызов" выйдут к зрителям и расскажут свою историю.
Уже почти год на своем YouTube-канале Назаров четко заявил о своей антивоенной гражданской позиции. По словам Ольги Васильевой, "хорошо, что мы против убийств, лжи и рабства. Хорошо, что мы находим в себе силы говорить". Актеры, которые сумели превратить своих героев в настоящих, узнаваемых любимцев публики, не смогли поступиться принципами.
Исполненная ими вместе 11 месяцев назад авторская песня "Хотят ли русские войны?" буквально взорвала интернет. Летом 2022 года в совместном интервью "Новой газете. Европа" актеры признались, что осваивают давно забытый эзопов язык. Язык басни, сарказма, иронии и гражданского неповиновения. Назаров и Васильева оставались в России пока была возможность служить в театре и надеялись, что смогут донести до зрителя свои мысли и чувства.
152 раза актер в образе Несчастливцева выходил на сцену МХТ в спектакле "Лес" и монолог его героя в защиту "благородных артистов" против лицемерных обитателей "леса", звучал сильно, бескомпромиссно и убедительно вплоть до января 2023 года, когда Назаров и Васильева были уволены из театра. Также стало известно, что Назарова вырежут из уже отснятых сцен новой экранизации "12 стульев", где он должен был сыграть роль Кисы Воробьянинова, а эпизоды с Ольгой Васильевой в роли Елены Боур не войдут в фильм.
Напомним, опасаясь за свою безопасность, актеры не смогли вернуться на Родину, но они продолжают свое дело: записывают остросоциальные басни, песни, стихи.
Билеты можно приобрести на порталах Biļešu serviss и Ticketshop.lv.
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