Дмитрий Назаров и Ольга Васильева выступят в Риге и Даугавпилсе

Отдавший более 20 лет службе в МХТ им. Чехова, лауреат театральных премий, известный теле- и киноактер Дмитрий Назаров и заслуженная артистка РФ Ольга Васильева, "актриса бешеного темперамента и обаяния", также сыгравшая десятки ролей в МХТ им. Чехова, снимавшаяся в фильмах "Тобол", "Барханов и его телохранители", сериалах "Кухня" и "Вызов" выйдут к зрителям и расскажут свою историю.

Уже почти год на своем YouTube-канале Назаров четко заявил о своей антивоенной гражданской позиции. По словам Ольги Васильевой, "хорошо, что мы против убийств, лжи и рабства. Хорошо, что мы находим в себе силы говорить". Актеры, которые сумели превратить своих героев в настоящих, узнаваемых любимцев публики, не смогли поступиться принципами.