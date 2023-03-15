Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров и его жена, актриса МХТ Ольга Васильева открыто выступили с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины. В интервью Катерине Гордеевой они рассказали о том, что на самом деле произошло, и как они были вынуждены уйти из театра и уехать во Францию, пишет Spletnik.ru.
"Если власть боится актеров - ей кранты": Назаров об увольнении из театра и переезде во Францию
Дмитрий Назаров объяснил, что сначала идеи об эмиграции не было. 26 февраля 2022 года они прилетели во Францию, но потом вернулись в Россию. В следующий раз они вылетели из России в начале января 2023 года и планировали там пробыть две недели. Но внезапно Константин Хабенский уволил Васильеву и Назарова из МХТ им. Чехова.
"Все произошло, пока мы были за границей, мы никуда не сбегали. У нас не было даже потенции на это. Мы были во Франции, когда узнали, что нас вдруг уволили из театра и отменили восемь городов гастролей, съемок, и вообще мы не нужны. В этой ситуации мы решили, что нет смысла возвращаться", - цитирует Назарова Spletnik.ru.
Актер признается, что на родине у него остались дети, мама, собака, но ему не хотелось оказаться за решеткой. Во Франции им было где жить. Еще 10 лет назад они приобрели в Каннах квартиру, а потому периодически летали туда в отпуск.
Константин Хабенский в телефонном разговоре попросил актеров побыть в творческом отпуске. А на следующий день он уже перезвонил и сказал: "К сожалению, сделать я ничего не могу, вам нужно уволиться, или они заберут у меня бронь на 29 человек". Конечно, актеры согласились на увольнение, раз от них зависит судьба 29 человек.
После 24 февраля 2022 года супругам стало выходить на сцену сложнее, особенно играть комедии.
"Девять человек не побоялись писать и звонить мне. Выражали поддержку, кто-то даже думал написать коллективное письмо. А те, про кого я точно знал, что должны позвонить и поддержать, не позвонили. Может быть, я так сильно заблуждался в них, оказалось, что это все фикция и обман", - говорит Назаров.
Назаров и Васильева понимали, что что-то может произойти , но не знали, что именно: "Если власть боится актеров - ей кранты. Мне искренне жаль власть, потому что ее представители прокололись. Вы что, с ума сошли преследовать Лию Ахеджакову? Чего вы испугались? Значит, что-то в канцелярии не то".
"Когда все закончится, мы будем выбирать, возвращаться нам в МХТ или пойти в другой театр. Наверное, проще пойти к тем людям, которые так явно нас не предавали. Тяжело играть в дружбу и любовь с лицемером", - рассуждает Назаров о возвращении в Россию.
Супруги подчеркивают, что они Россию не предавали и Россия их не предавала. Они намерены вернуться и продолжить творить. Они продолжают репетировать. Дмитрий Назаров и Ольга Васильева планируют гастроли с программой "L'amour-мур, или Держава набекрень" в Израиле, Литве, Эстонии, Латвии, Германии, Турции и на Кипре.
Напомним, в феврале 2022 года на своем YouTube-канале Дмитрий Назаров заявил о своей гражданской позиции, выступил против спецоперации и выпустил антивоенную песню. Его супруга Ольга Васильева поддержала его.
Видео: интервью с Дмитрием Назаровым и Ольгой Васильевой
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