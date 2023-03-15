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"Если власть боится актеров - ей кранты": Назаров об увольнении из театра и переезде во Францию

rus.tvnet.lv
"Если власть боится актеров - ей кранты": Назаров об увольнении из театра и переезде во Францию
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Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров Фото: Кадр из видео

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров и его жена, актриса МХТ Ольга Васильева открыто выступили с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины. В интервью Катерине Гордеевой они рассказали о том, что на самом деле произошло, и как они были вынуждены уйти из театра и уехать во Францию, пишет Spletnik.ru.

Дмитрий Назаров объяснил, что сначала идеи об эмиграции не было. 26 февраля 2022 года они прилетели во Францию, но потом вернулись в Россию. В следующий раз они вылетели из России в начале января 2023 года и планировали там пробыть две недели. Но внезапно Константин Хабенский уволил Васильеву и Назарова из МХТ им. Чехова.

"Все произошло, пока мы были за границей, мы никуда не сбегали. У нас не было даже потенции на это. Мы были во Франции, когда узнали, что нас вдруг уволили из театра и отменили восемь городов гастролей, съемок, и вообще мы не нужны. В этой ситуации мы решили, что нет смысла возвращаться", - цитирует Назарова Spletnik.ru.

Актер признается, что на родине у него остались дети, мама, собака, но ему не хотелось оказаться за решеткой. Во Франции им было где жить. Еще 10 лет назад они приобрели в Каннах квартиру, а потому периодически летали туда в отпуск. 

Константин Хабенский в телефонном разговоре попросил актеров побыть в творческом отпуске. А на следующий день он уже перезвонил и сказал: "К сожалению, сделать я ничего не могу, вам нужно уволиться, или они заберут у меня бронь на 29 человек". Конечно, актеры согласились на увольнение, раз от них зависит судьба 29 человек. 

Ольга Васильева
Ольга Васильева Фото: Пресс-фото

После 24 февраля 2022 года супругам стало выходить на сцену сложнее, особенно играть комедии.

"Девять человек не побоялись писать и звонить мне. Выражали поддержку, кто-то даже думал написать коллективное письмо. А те, про кого я точно знал, что должны позвонить и поддержать, не позвонили. Может быть, я так сильно заблуждался в них, оказалось, что это все фикция и обман", - говорит Назаров. 

Назаров и Васильева понимали, что что-то может произойти , но не знали, что именно: "Если власть боится актеров - ей кранты. Мне искренне жаль власть, потому что ее представители прокололись. Вы что, с ума сошли преследовать Лию Ахеджакову? Чего вы испугались? Значит, что-то в канцелярии не то".

"Когда все закончится, мы будем выбирать, возвращаться нам в МХТ или пойти в другой театр. Наверное, проще пойти к тем людям, которые так явно нас не предавали. Тяжело играть в дружбу и любовь с лицемером", - рассуждает Назаров о возвращении в Россию. 

Супруги подчеркивают, что они Россию не предавали и Россия их не предавала. Они намерены вернуться и продолжить творить. Они продолжают репетировать. Дмитрий Назаров и Ольга Васильева планируют гастроли с программой "L'amour-мур, или Держава набекрень" в Израиле, Литве, Эстонии, Латвии, Германии, Турции и на Кипре.

Напомним, в феврале 2022 года на своем YouTube-канале Дмитрий Назаров заявил о своей гражданской позиции, выступил против спецоперации и выпустил антивоенную песню. Его супруга Ольга Васильева поддержала его.

Видео: интервью с Дмитрием Назаровым и Ольгой Васильевой

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