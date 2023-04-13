Трагические роды на дому в Елгаве: община должна прекратить работу

У умершей, 21-летней женщины, 14 мая 2019 года начались роды. Ее тогда 25-летний муж Ренарс, 51-летний отец Валдис и 40-летняя Солвита Давида решили принять роды сами. Ни у кого из них нет медицинского образования.

В результате родов ребенок родился изможденным, а мать умерла от самой тяжелой формы токсикоза беременности - эклампсии. Во время родов мужчины держали ее ноги, во рту у нее была ложка, а на следующий день женщине давали только попить воды.

Из свидетельств участников открытых судебных заседаний известно, что члены церкви призываются к слепому послушанию лидеру церкви, отграничению от светской жизни, отказу от имущества, книг, реликвий, журналов, интернет-новостей, видео, поддерживания отношений с людьми вне общины. Плохо также делать татуировки и общаться с внешним миром по телефону.

Ситуацию после трагических родов на дому в разговоре с порталом Apollo вспоминает медик, который был одним из первых, кто столкнулся с последствиями трагедии.

"В доме ничего не говорило о том, что там случились роды, все было чистым, ухоженным, аккуратным, хотя роды - грязный процесс. Женщина, умершая в родах, лежала на кровати. Тело младенца завернуто в белую простыню, поставлено на полку".