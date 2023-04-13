Трагические роды на дому в Елгаве: община должна прекратить работу

Департамент по гражданским делам Сената в среду, 12 апреля, рассматривая кассационную жалобу религиозной организации "Первая евангелическая община Иисуса" на решение Видземского окружного суда от 20 января 2023 года, решил отказать в возбуждении кассационного судопроизводства по делу, сообщили в Верховном суде. Это означает, что религиозная организация должна прекратить свою деятельность.
Такое решение Сенат принял, поскольку аргументы кассационной жалобы не дают основания считать, что включенный в обжалованное решение результат дела является неправильным и что рассматриваемое дело имеет существенное значение в обеспечении единой судебной практики или в дальнейшем совершенствовании права.
Вместе с решением Сената вступает в силу решение, которым удовлетворено требование генерального прокурора о прекращении деятельности религиозной организации "Первая евангелическая община Иисуса".
По рассматриваемому делу генеральный прокурор обратился в суд с иском о прекращении деятельности религиозной организации "Первая евангелическая община Иисуса".
При рассмотрении дела в первой инстанции суд Видземского районного суда 26 августа 2022 года отклонил это требование, высказав общине предупреждение. При рассмотрении дела в апелляционном порядке Видземский окружной суд решил удовлетворить требование генерального прокурора.
Главное основание для прекращения деятельности религиозной организации - констатированные по уголовному делу факты в связи со смертью 21-летней женщины и ее новорожденного ребенка в мае 2019 года. Им не была обеспечена медицинская помощь из-за религиозной убежденности.
Сообщается, что дело о смерти матери и ребенка во время родов на дому, суд планирует рассмотреть 31 мая.
У умершей, 21-летней женщины, 14 мая 2019 года начались роды. Ее тогда 25-летний муж Ренарс, 51-летний отец Валдис и 40-летняя Солвита Давида решили принять роды сами. Ни у кого из них нет медицинского образования.
В результате родов ребенок родился изможденным, а мать умерла от самой тяжелой формы токсикоза беременности - эклампсии. Во время родов мужчины держали ее ноги, во рту у нее была ложка, а на следующий день женщине давали только попить воды.
Из свидетельств участников открытых судебных заседаний известно, что члены церкви призываются к слепому послушанию лидеру церкви, отграничению от светской жизни, отказу от имущества, книг, реликвий, журналов, интернет-новостей, видео, поддерживания отношений с людьми вне общины. Плохо также делать татуировки и общаться с внешним миром по телефону.
Ситуацию после трагических родов на дому в разговоре с порталом Apollo вспоминает медик, который был одним из первых, кто столкнулся с последствиями трагедии.
"В доме ничего не говорило о том, что там случились роды, все было чистым, ухоженным, аккуратным, хотя роды - грязный процесс. Женщина, умершая в родах, лежала на кровати. Тело младенца завернуто в белую простыню, поставлено на полку".
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