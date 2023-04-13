Предлагается поменять частоту техосмотра для новых и малоиспользуемых машин

Кулбергс также отметил, что тенденции автомобильной индустрии диктуют, что новые автомобили все более качественны и производятся таким образом, чтобы возможные повреждения после двухлетнего использования не были опасными и не угрожали ни водителю, ни другим участникам дорожного движения, поэтому предлагаемый порядок с изменением частоты технического осмотра для новых транспортных средств не повлияет на общую безопасность дорожного движения.

"Сегодня гарантия производителя уже не один или два года, стандарт индустрии уже вырос до 5 и 7 лет, что означает, что автомобиль содержится в техническом порядке со стороны производителя. Семь лет спустя автомобили находятся в сравнительно хорошем состоянии. Несмотря на то, что латвийские дороги не находятся в хорошем состоянии, они не повреждают новые, современные автомобили так резко, чтобы они были повреждены уже через пару лет. В настоящее время активно растет наш автопарк, так как покупатели осознают, что у владельцев новых и малоиспользуемых автомобилей преимущества в отношении частоты проведения технического осмотра минимальны, поэтому многие не видят причины покупать более свежие автомобили", - поясняет Кулбергс.