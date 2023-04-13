Предлагается поменять частоту техосмотра для новых и малоиспользуемых машин

Депутат Сейма Андрис Кулбергс подал предложение об уменьшении частоты технического осмотра транспортных средств для новых и малоиспользуемых автомобилей. По мнению депутата, после первичной регистрации технический осмотр новых автомобилей должен проводиться через три года, а второй и третий соответственно каждые два года, таким образом, введя в Латвию модель 3+2+2+1, следуя опыту других стран Европы.
Согласно действующему законодательству, для новых автомобилей в Латвии первичный технический осмотр должен проводиться не позднее чем через 24 месяца или два года после регистрации автомобиля в стране.
"В настоящее время, приобретая новое транспортное средство, официальные представители производителей автомобилей предлагают гарантию до семи лет, таким образом, для автомашины регулярно проводятся услуги по обслуживанию в сервисе официального представителя производителя автомашины и контролируется техническое состояние транспортного средства. Требование о проведении первичного технического осмотра уже через два года после регистрации автомобиля устарело. При изменении существующего порядка существенно будет облегчена нагрузка, которая существует в пунктах проведения технического осмотра, одновременно будут облегчены и будни водителей, которым не придется просто так проверять находящиеся в хорошем техническом состоянии автомобили", - подчеркивает Кулбергс.
Во многих странах Европы установлено, что первый государственный технический осмотр проводится через три-четыре года, и дальнейшие технические осмотры проводятся каждые два года, например, в Финляндии, Швеции, Швейцарии, Франции и в других странах, первый технический осмотр страны проводится через 4 года. Кулбергс акцентирует, что в Латвии частота технического осмотра является одной из самых суровых в Европе, не учитываются рекомендации Европейского парламента в этой сфере.
Изменение частоты технического осмотра не повлияет на общую безопасность на дороге
Кулбергс также отметил, что тенденции автомобильной индустрии диктуют, что новые автомобили все более качественны и производятся таким образом, чтобы возможные повреждения после двухлетнего использования не были опасными и не угрожали ни водителю, ни другим участникам дорожного движения, поэтому предлагаемый порядок с изменением частоты технического осмотра для новых транспортных средств не повлияет на общую безопасность дорожного движения.
"Сегодня гарантия производителя уже не один или два года, стандарт индустрии уже вырос до 5 и 7 лет, что означает, что автомобиль содержится в техническом порядке со стороны производителя. Семь лет спустя автомобили находятся в сравнительно хорошем состоянии. Несмотря на то, что латвийские дороги не находятся в хорошем состоянии, они не повреждают новые, современные автомобили так резко, чтобы они были повреждены уже через пару лет. В настоящее время активно растет наш автопарк, так как покупатели осознают, что у владельцев новых и малоиспользуемых автомобилей преимущества в отношении частоты проведения технического осмотра минимальны, поэтому многие не видят причины покупать более свежие автомобили", - поясняет Кулбергс.
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