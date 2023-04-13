Фото до и после ⟩ Всего за 1000 евро однокомнатные апартаменты стали уютным арендным гнездышком

Эстонское шоу Kanal 2 Kodud rahaks на этот раз порадовало зрителей идеями дизайна интерьера из летней столицы страны - Пярну. С помощью тысячи евро и нескольких хитрых уловок специалисты пришли на помощь Стелле и Стену, чтобы превратить их обшарпанные апартаменты в магнит для туристов, пишет Limon.ee.
Пярну ждет лета, и летние апартаменты ждали, когда их обустроят! Хозяева даже наняли дипломированного архитектора интерьеров Кятрийн Лилп, которая за последние пять лет попробовала свои силы в десятках домов. Однако она никогда раньше не была ограничен бюджетом всего в 1000 евро.
Владельцы апартаментов, Стелла и Стен, полностью увлечены изменениями. Недавно они продали свой только что построенный дом, потому что на участке не хватало места для новых проектов. Теперь они ремонтируют часть дома, и, к счастью для них, работа, которая ведется с невероятной скоростью, будет продолжаться еще долго.
И, как и следовало опасаться, даже два дизайнера интерьеров не успели поставить задачи восторженным домовладельцам, потому что все было сделано молниеносно. Летние апартаменты, расположенные в Пярну, выполнены в приятном, мягком и универсальном boho-стиле с игривой легкостью, и теперь они стали настоящим магнитом для туристов.
Галерея: Какой была квартира до преображения и как она выглядит теперь
В программе Kodud rahaks ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо спешат на помощь владельцам квартир для сдачи в аренду. Самое главное - найти самые хитрые и доступные уловки, чтобы квартиры с устаревшим или полностью отсутствующим дизайном превратились в удивительно красивые дома.
В новом сезоне преобразить свой дом смогут десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии. У них есть две недели, чтобы использовать тысячу евро и багаж идей Мерлин и произвести впечатление на Кейли и эксперта по недвижимости, хорошо знающего местный рынок.
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