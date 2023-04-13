Пьяный шофер в Виляни вызвал аварию и грубо нарушил сразу несколько правил

9 апреля 2023 года в 01:28 должностные лица Государственной полиции при проведении мероприятий по надзору за движением в Виляни констатировали, что транспортное средство BMW в населенном пункте, где ограничение скорости составляет 50 км/ч, перемещается со скоростью 156 км/ч.

Незамедлительно было принято решение об остановке транспортного средства, однако водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и начал бегство, в результате чего повредил дорожный барьер и фасад жилого дома.

После остановки транспортного средства полиция выяснила, что мужчина 1999 года рождения за рулем транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения (уровень алкоголя в крови водителя составлял 1,23 промилле), у него нет водительских прав, а у транспортного средства отсутствуют OCTA и наклейка о пройденном техосмотре.

Государственная полиция призывает водителей быть ответственными и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения! Призываем также не давать своим друзьям или близким садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения - последствия могут быть трагичными. Кроме того, если вы заметили автоводителя, манера движения которого свидетельствует о том, что он, возможно, пьян, незамедлительно сообщите об этом в полицию, позвонив по номеру 110.