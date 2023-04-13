"Обычно здесь луг". В Ливаны на работу приходится плыть на лодке

Сотрудники Ливанского центра стекла и ремесел готовятся к поездке на лодке. Центр, который находится между двух рек - Даугавой и ее притоком Дубной - уже почти две недели отрезан от внешнего мира.

Дорогу на работу и с работы обеспечивает самоуправление. Коллектив центра перемены воспринимает позитивно, так как не так часто случается плыть на работу на лодке через луга и пешеходные дорожки.

"Обычно здесь луг. Местные жители рассказывают, что примерно раз в 10 лет затапливает более обширные территории. Поездка на работу на лодке - ощущение непривычное, интересное. Сейчас даже, скажем так, эксклюзивное", - говорит Агия Иванова, хранитель коллекции Ливанского центра стекла и ремесел.

Воды Даугавы и Дубны затопили и несколько жилых домов, дворов и садов.

В воде оказались несколько садовых домиков и теплиц, кроме того, затопило отдельные участки дорог в Ливаны, однако местные в этом ничего трагического не видят и говорят, что ситуация нормальная. Рыбаки используют возможность ловить рыбу на затопленном лугу.