"Обычно здесь луг". В Ливаны на работу приходится плыть на лодке

В Ливаны от наводнения пострадал ремесленный центр, который теперь отрезан от внешнего мира. Несмотря на то, что для посетителей центр закрыт, сотрудники должны продолжать работу, поэтому самоуправление организовало лодку. Уже более недели работающие в центре вынуждены на работу плыть, сообщает ReTV.
Сотрудники Ливанского центра стекла и ремесел готовятся к поездке на лодке. Центр, который находится между двух рек - Даугавой и ее притоком Дубной - уже почти две недели отрезан от внешнего мира.
Дорогу на работу и с работы обеспечивает самоуправление. Коллектив центра перемены воспринимает позитивно, так как не так часто случается плыть на работу на лодке через луга и пешеходные дорожки.
"Обычно здесь луг. Местные жители рассказывают, что примерно раз в 10 лет затапливает более обширные территории. Поездка на работу на лодке - ощущение непривычное, интересное. Сейчас даже, скажем так, эксклюзивное", - говорит Агия Иванова, хранитель коллекции Ливанского центра стекла и ремесел.
Воды Даугавы и Дубны затопили и несколько жилых домов, дворов и садов.
В воде оказались несколько садовых домиков и теплиц, кроме того, затопило отдельные участки дорог в Ливаны, однако местные в этом ничего трагического не видят и говорят, что ситуация нормальная. Рыбаки используют возможность ловить рыбу на затопленном лугу.
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