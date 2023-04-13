Жителей предупреждают о пыли на улицах Риги: аллергикам стоит быть осторожными

В Риге песок собирают нанятые самоуправлением фирмы - те же самые, что зимой собирали снег. В Рижской думе поясняют - в городе чистят тротуары исторического центра города и его защитной зоны.

Владельцы домов и обслуживающие компании за пределами центра Риги должны сами следить за состоянием тротуаров.

"Сбор песка ведется активно, конечно, были дни, когда была несоответствующая погода, температура ниже нуля, тогда нельзя было убирать, но в такую погоду уборка проходит почти каждый день, работают 10 бригад и 12 единиц техники", - сообщил глава управления инфраструктуры сообщения Рижской думы Андрей Уртанс.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии поясняет: качество воздуха в Риге - удовлетворительное, но не плохое.

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