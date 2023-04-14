Видео ⟩ При чистке столбиков в Риге, мусор выкидывали на частную собственность

Жительница пыталась найти объяснение сама - писала электронные письма и звонила, но ответственная компания будто испарилась. При этом сотрудники продолжили делать так даже после того, как к ним обратилась владелица собственности - работники сказали, что так делали всегда.

В Департаменте транспорта Рижской думы сообщили, что после окончания зимы сбор песка с проезжей части, велосипедных дорожек, мостов и путепроводов обеспечивают наемные сотрудники.

На левом берегу Даугавы за чистоту улиц отвечают четыре компании - AS Ceļu Pārvalde, SIA Roadeks, SIA Rīgas Tilti и SIA Pilsētas Eko Serviss. За место жительства Марии на Яунциема гатве несет ответственность AS Ceļu Pārvalde. Компания объяснила ситуацию, отправив письмо.

"Установлено некорректное поведение отдельного физического лица, противоречащее порядку, предусмотренному AS Ceļu Pārvalde. Конкретный работник уже установлен, и за нарушение порядка возбуждено дисциплинарное дело с целью недопущения повторения подобных случаев", - сообщили на предприятии.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)